  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Апартаменты с видом на великолепную природу

Жилой комплекс Апартаменты с видом на великолепную природу

Аланья, Турция
от € 215,000
;
Жилой комплекс Апартаменты с видом на великолепную природу
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

NUMBER 1 RESIDENCE MMT TUNC - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Алания.
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, является одним из самых оживлённых курортов Турции.

Проект построен на общей площади 2380м, и вмещает 51 единицу уютных квартир.⠀
Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море.

От берега моря и прекрасного песчаного пляжа, комплекс отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка!

Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.

Неподалеку находятся множество туристических достопримечательностей. На сегодняшний день это самый перспективный проект в Турции.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад,
- Ландшафтный дизайн
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка
- Велопарковка

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Cami Mahallesi, Турция
от € 116,120
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект с хорошей локацией - район Бююкчекмедже, Стамбул
Akarca, Турция
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Maslak Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле
Akarca, Турция
Жилой комплекс Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты с видом на великолепную природу
Аланья, Турция
от € 215,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).

Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине:

  • Шоссе TEM - 3 минуты
  • Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты
  • Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты
  • Левент - 10 минут
  • Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут
  • Таксим - 20 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
Жилой комплекс Квартира с мебелью и техникой под ВНЖ
Ciplakli, Турция

г.Аланья

Район Джикджилли (открытый для получения ВНЖ)

Квартира 1+1

• Площадь: 65 м2

• 2 этаж / 9 этажное здание / возраст здания 8 лет

• Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой

• Кондиционеры в каждой комнате

• Гостинная с кухней – 26 м2

• Спальня – 14 м2

• Сан.узел 6 м2 - 1

• Балкон 15 м2 – 1

• Расстояние от моря – 1000 м.

• Восточная сторона

• Открытый бассейн с горками, Закрытый бассейн, Фитнес, Боуллинг, Детская площадка, Барбекю зона, Сад

• Инфраструктура: Комплекс расположен в самом престижном районе в центре Аланьи, в шаговой доступности Больница, Метро, ТЦ Аланиум, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.
Жилой комплекс Faralya Residence
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Faralya Residence жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в развивающемся районе Паяллар под Аланией, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
Realting.com
Перейти