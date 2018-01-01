Жилой комплекс Апартаменты с видом на великолепную природу
О комплексе
NUMBER 1 RESIDENCE MMT TUNC - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Алания.
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, является одним из самых оживлённых курортов Турции.
Проект построен на общей площади 2380м, и вмещает 51 единицу уютных квартир.⠀
Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море.
От берега моря и прекрасного песчаного пляжа, комплекс отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка!
Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Неподалеку находятся множество туристических достопримечательностей. На сегодняшний день это самый перспективный проект в Турции.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Бассейн
- Лифт
- Садовник
- Сауна
- Охрана
- Видеонаблюдение 24/7
- Тропический сад,
- Ландшафтный дизайн
- Тренажёрный зал
- Генератор
- Детская площадка
- Парковка
- Велопарковка
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