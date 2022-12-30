Жилой комплекс Квартира с оригинальным дизайном в Алании
О комплексе
Towers - это потрясающий жилой комплекс, один из лучших проектов класса люкс от застройщика BestHome Construction.
Резиденция состоит из четырех 9-этажных зданий, где цокольный этаж занят под внутреннюю инфраструктуру.
Комплекс выполнен в лучших турецких традициях, и отличается оригинальность декора помещений внутри.
Проект расположен в самом центре города Алания в 150 метрах от Средиземного моря!
Район обладает прекрасной инфраструктурой. Здесь есть все для постоянного жительства или хорошего отдыха.
Неподалеку от комплекса расположены: школа и поликлиника, множество гипермаркетов, пекарня, базар, банки и аптеки, салоны красоты и многое другое.
В шаговой доступности прекрасная набережная с вечно цветущими клумбами, оборудованная спортивными и детскими игровыми площадками.
ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
Квартиры 1+1, общей площадью 68 кв. м
Квартиры 2+1, общей площадью 101 - 121 кв. м
Квартиры 3+1, общей площадью 120 кв. м
Двухэтажные пентхаусы 4+1, общей площадью 181 - 247 кв. м
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
- Закрытая благоустроенная территория с ландшафтным садом
- Бассейн с водными горками, детской секцией и джакузи
- Терраса для принятия солнечных ванн
- Закрытый бассейн с подогревом
- Фитнес-центр
- СПА-центр: турецкая баня (хамам),сауна, массаж, комната отдыха
- Бильярд, настольный теннис
- Детская игровая комната
- Витамин-бар
- Кинотеатр
- Спутниковое телевидение
- Бесплатный Wi-Fi
- Беседка для барбекю
- Электрогенератор
- Подземная парковка
- Охрана 24/7
- Управляющая компания
-Лифт
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