Жилой комплекс Квартира с оригинальным дизайном в Алании

Towers - это потрясающий жилой комплекс, один из лучших проектов класса люкс от застройщика BestHome Construction.



Резиденция состоит из четырех 9-этажных зданий, где цокольный этаж занят под внутреннюю инфраструктуру.

Комплекс выполнен в лучших турецких традициях, и отличается оригинальность декора помещений внутри.



Проект расположен в самом центре города Алания в 150 метрах от Средиземного моря!



Район обладает прекрасной инфраструктурой. Здесь есть все для постоянного жительства или хорошего отдыха.



Неподалеку от комплекса расположены: школа и поликлиника, множество гипермаркетов, пекарня, базар, банки и аптеки, салоны красоты и многое другое.

В шаговой доступности прекрасная набережная с вечно цветущими клумбами, оборудованная спортивными и детскими игровыми площадками.



ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:

Квартиры 1+1, общей площадью 68 кв. м

Квартиры 2+1, общей площадью 101 - 121 кв. м

Квартиры 3+1, общей площадью 120 кв. м

Двухэтажные пентхаусы 4+1, общей площадью 181 - 247 кв. м



ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

- Закрытая благоустроенная территория с ландшафтным садом

- Бассейн с водными горками, детской секцией и джакузи

- Терраса для принятия солнечных ванн

- Закрытый бассейн с подогревом

- Фитнес-центр

- СПА-центр: турецкая баня (хамам),сауна, массаж, комната отдыха

- Бильярд, настольный теннис

- Детская игровая комната

- Витамин-бар

- Кинотеатр

- Спутниковое телевидение

- Бесплатный Wi-Fi

- Беседка для барбекю

- Электрогенератор

- Подземная парковка

- Охрана 24/7

- Управляющая компания

-Лифт



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