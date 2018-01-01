  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой квартал 1207 Antalya Prestige

Жилой квартал 1207 Antalya Prestige

Kirisciler, Турция
от € 99,379
;
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
1 / 19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ!

Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 месяцев!
Первоначальный взнос 50%!

Дом – это фактор, в наибольшей степени влияющий на качество жизни человека. Откройте для себя Анталию, с ее великолепным средиземноморским климатом, природ- ными красотами и объектами исторического наследия, которые согреют ваше сердце в Проекте 1207 Antalya Prestige. Вы и ваши родные будете наслаждаться качествен- ной, безопасной и престижной жизнью в 1207 Antalya Prestige, где учтены самые малейшие потребности.

Проект 1207 Antalya Prestige состоит из общей площади застройки 165 000 m² квадратных метров на земельном участке площадью 100 000 квадратных метров. Это один из крупнейших проектов города и области. Проект планируется как 1600 независимых секций. Строительные работы будут вестись только на территории площадью 56 000 м² на территории площадью 100000 м², а все остальные территории были обустроены местной администрацией как социальные зоны, парки и ландшафтные зоны. Это позволило реализовать усиленный проект с зонами социального обустройства и вдохнуть немного свежего воздуха в многолюдную городскую жизнь. Проект представляет собой большой жилой комплекс с городской зоной трансформации и обустройства, переданной в распоряжение соответствующей местной администрации, и инвестици- онной зоной, которая будет состоять из 3-х этапов.

В зоне инвестора проекта включает в себя открытый бассейн, крытый тренажерный зал, фитнес, сауна, парная, детская площадка и множество социальных зон. Первая фаза проекта будет состоять из 307 независимых секций-квартир, и ее планируется сдать в течение 18 месяцев с момента получения лицензии. На третьем этапе проект будет состоять примерно из 250 независимых секций, и сдача планируется через 18 месяцев с даты получения лицензии. Проект 1207 Antalya Prestige, высокобюджетный инвестиционный проект, готовится открыть для вас двери совершенно новой жизни в Анталии.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

1207 Antalya Prestige, который будет расположен в районе Анталии Кеп- ез, состоит из 3-х этапов. Первый этап проекта, состоящий из блоков А, В1 и В2, вмещает в себя 307 квартир. Квартиры, в которых учтены все потребности, доступны в вариантах 1+1, 2+1 и Loft. Проект 1207 Antalya Prestige задуман как нечто большее чем жилой комплекс, это жилое про- странство. В проекте имеются социальные зоны, направленные на удов- летворение всех потребностей проживающих в них домовладельцев; имеются сауна, турецкая баня, бассейн и прогулочные зоны (беговые дорожки). В 1207 Antalya Prestige, с целью обеспечения вашей безопас- ности, имеются охранники, которые являются профессионалами своей области. Персонал жилого комплекса, с целью осуществления и обеспе- чения ваших потребностей всегда рядом с Вами.

САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АНТАЛИИ

207 Antalya Prestige был спроектирован не только как дом, но и как образ жизни, сочетающий в себе комфорт и эстетику с уникальными со- циальными пространствами. В 1207 Antalya Prestige вас ждет спокойный, безопасный дом высокого стандарта, чтобы вы могли наслаждать- ся городом, где вы почувствуете великолепный средиземноморский климат в своем сердце, кроме того, этот проект является уникальной инвестиционной возможностью в Анталии, постепенно развивающемся и занимающим одно из привлекательных инвестиционных мест.

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И МЕСТО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ЖИЗНИ!

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗОН

Вы можете наслаждаться Анталией, одним из самых красивых городов Средиземноморья, не выходя из дома. Теплым летним утром в жилом комплексе 1207 Antalya Prestige вы можете либо прогуляться на свежем воздухе, либо завершить упражнения в тренажерном зале, где учте- ны все ваши пожелания. Вы можете приятно провести время в открытом бассейнах, чтобы освежиться в жаркую погоду. Вы можете начать каждый день бодрым, сняв дневную усталость в сауне и хаммаме. Вы достойны прекрасной жизни, о которой мечтаете, и, можете получить все необходимое, не выходя из дома, благодаря социальным зонам, в которых продумано все до мельчайших деталей, а также получить удо- вольствие от общения со своими друзьями в обширных социальных зонах.

По всем вопросам обращайтесь по указанным контактам.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.0
Цена за м², € 2 070
Цена квартиры, € 99 379
Местонахождение новостройки
Kirisciler, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Новый комфортабельный проект в Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Pasakoey, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от € 290,000
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине
Erdemli, Турция
от € 73,000
Вы просматриваете
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Турция
от € 99,379
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Жилой комплекс в привилегированном месте на дороге между линиями E5 и E80. Площадь проекта близка к наиболее важным инвестиционным проектам в Турции, таким как Стамбульский канал. 360-градусный панорамный вид на Мраморное море для всех апартаментов. Титульный акт готов к отправке и подходит для получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
Застройщик: TURKREALT

Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно:

  • 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€;
  • Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€;
  • Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€;
  • Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€;
  • 46 гостиничных номеров.

В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне.

Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки.

На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника.

Инфраструктура

  • Открытая и крытая парковка
  • Зарядные устройства для электромобилей
  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом воды
  • Снэк-бар возле бассейна
  • Прогулочные зоны
  • Фитнес-центр
  • СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха)
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Волейбольная и баскетбольная площадка
  • Зона барбекю
  • Кинотеатр
  • Скейт-парк
  • Зона йоги и пилатеса
  • Караоке-бар и дискотека
  • Ледяной каток
  • Сквош Комната
  • Зал для мероприятий и конференций
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, баскетбольной площадкой, тренажерным залом, детской площадкой, двухуровневой парковкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
  • Станция метро - 15 минут
Realting.com
Перейти