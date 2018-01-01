Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
О комплексе
PERGE COLLECTION: SKY BLUE
БИЗНЕС-КЛАСС НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
30% первоначальный взнос! Без комиссии! Без % рассрочка платежа до окончания строительства!
От лучших Застройщиков России и Турции.
Самый большой метраж квартир, лучшие стройматериалы и крассивая архитектура проекта.
5700м2 - идеальная территория для 50 квартир, чтобы чувствовать уединенность и приватность. На территории есть сауна и тренажерный зал. Разноуровневые посадки растений по всей территории по индивидуальному проекту. Спортивная площадка для баскетбола, волейбола или тенниса. Безопасная и интересная детская площадка.
БОЛЬШИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ
Террасы можно использовать круглый год и по любому сценарию: разбить небольшой садик и выращивать любимые цветы или оборудовать место для семейных вечеров и приема гостей.
На продажу выставлены квартиры планировкой 1+1 и 2+1 (площадью от 46 м2 до 160 м2)
Так же четыре дуплекса 4+1.
Все квартиры имеют террасы или балкон.
В стоимость входит:
- Кондиционеры MİTSUBİSHİ/TOSHİBA
- Кухонный гарнитур 1 класса
- Кухонная техника SİEMENS/BOSCH варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка.
- Подогрев полов
- Встроенное LED освещение
- Межкомнатные двери
- Полностью оборудованные санузлы
Благоустройство комплекса:
- 2 плавательных бассейна
- тренажерный зал/сауна
- 50 квартир
- закрытая территория
- 15 машиномест открытая парковка
- 19 машиномест закрытая парковка
- спортивная площадка
- открытые террасы
- детская площадка
- индивидуальный ландшафтный дизайн
Архитектура:
- 3 типа фасада с дизайнерскими элементами
- монолитно-каркасное строительство
- витражные окна-слайдеры 1 класса
- 30% квартир с просторными террасами закладные под электрические навесы, вывод инженерных сетей
5.700 м2 - площадь земельного участка.
50 - квартир
7 - этажей
Сдача объекта Март 2024 года.