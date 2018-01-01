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Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE

Yesilkoey, Турция
от € 155,000
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Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
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О комплексе

PERGE COLLECTION: SKY BLUE

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30% первоначальный взнос! Без комиссии! Без % рассрочка платежа до окончания строительства!
От лучших Застройщиков России и Турции.
Самый большой метраж квартир, лучшие стройматериалы и крассивая архитектура проекта.

5700м2 - идеальная территория для 50 квартир, чтобы чувствовать уединенность и приватность. На территории есть сауна и тренажерный зал. Разноуровневые посадки растений по всей территории по индивидуальному проекту. Спортивная площадка для баскетбола, волейбола или тенниса. Безопасная и интересная детская площадка.

БОЛЬШИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ
Террасы можно использовать круглый год и по любому сценарию: разбить небольшой садик и выращивать любимые цветы или оборудовать место для семейных вечеров и приема гостей.

На продажу выставлены квартиры планировкой 1+1 и 2+1 (площадью от 46 м2 до 160 м2)
Так же четыре дуплекса 4+1.
Все квартиры имеют террасы или балкон.

В стоимость входит:
- Кондиционеры MİTSUBİSHİ/TOSHİBA
- Кухонный гарнитур 1 класса
- Кухонная техника SİEMENS/BOSCH варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка.
- Подогрев полов
- Встроенное LED освещение
- Межкомнатные двери
- Полностью оборудованные санузлы

Благоустройство комплекса:
- 2 плавательных бассейна
- тренажерный зал/сауна
- 50 квартир
- закрытая территория
- 15 машиномест открытая парковка
- 19 машиномест закрытая парковка
- спортивная площадка
- открытые террасы
- детская площадка
- индивидуальный ландшафтный дизайн

Архитектура:
- 3 типа фасада с дизайнерскими элементами
- монолитно-каркасное строительство
- витражные окна-слайдеры 1 класса
- 30% квартир с просторными террасами закладные под электрические навесы, вывод инженерных сетей

5.700 м2 - площадь земельного участка.       
50 - квартир
7 - этажей
Сдача объекта Март 2024 года.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², € 2 891
Цена квартиры, € 144 551
Местонахождение новостройки
Yesilkoey, Турция
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Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
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Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1. 

Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания. 

Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн. 

Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.
Жилой комплекс Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 37 до 122,5 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Aramis Terrace - уникальный и роскошный проект в Алании, расположенный в районе Джикджилли.  В цену квартир в этом комплексе входит полное оформление всех необходимых документов включая ТАПУ, страховку и абонентские договора на воду и электричество. Aramis Terrace находится в районе Джикжилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании. Район известен своими зелеными и плодородными полями. Aramis Terrace состоит из 68 апартаментов. Это совершенно новый тип квартир для отдыха. Элегантный, продуманный, современный дизайн.  Комплекс расположен на склоне холма, всего в 3 км к востоку от центра Алании среди банановых плантаций но при этом все необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. ПриемнаяДва панорамных лифта 5 бассейновДуш и туалет у бассейнаДетский бассейнДжакузиФитнес-салонСаунаКинозалДетская площадкаПлощадка для барбекю2 наружных стеклянных лифта в зданияхАвтомобильная стоянкаКруглосуточная охранаСмотритель Кухонные шкафы в белом цвете со встроенной техникой и столешницей из мрамораПанорамные окнаНапольное отопление в ванной, прихожей и гостинойКондиционеры в гостиной и во всех спальняхЭлектронный сейфПриглашаем Вас насладиться кофе на прекрасных террасах!
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