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Коттеджный посёлок Döşemealtı Villa

Doesemealti, Турция
от € 645,510
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Коттеджный посёлок Döşemealtı Villa
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О комплексе

Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни.

Особенно район Дёшемеалты предлагает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Здесь есть торговые центры, кафе, рестораны и спортивные объекты, что делает его очень востребованным для семей.

Проект в Дёшемеалты идеально отражает очарование и красоту этого района. Эти роскошные виллы предлагают идеальное размещение для тех, кто ищет высококачественный уровень жизни в спокойной обстановке. С акцентом на современный дизайн и материалы премиум-класса, эти виллы являются воплощением роскошной жизни.

Будь то постоянное место жительства, дом для отдыха или выгодная инвестиционная возможность, виллы в Дёшемеалты — это идеальный выбор. Не упустите возможность стать владельцем кусочка рая в одном из самых востребованных мест Антальи.

Инфраструктура комплекса:

•  Спортзал

•  Комната для игр и развлечений

•  Детский клуб

•  Сауна

•  Крытый паркинг на 68 машин

•  Камеры наблюдения

•  Система внутренней связи

•  Высокоскоростной интернет

•  Генератор

•  Система пожарной сигнализации и обнаружения дыма

•  Система очистки и умягчения воды

•  Система водяного пожаротушения

•  Система молниезащиты

•  Инфраструктура природного газа

Оптоволоконная интернет- инфраструктура

ВИЛЛЫ:

Количество: 34

Площадь виллы: 188,50 - 251 m²

Площадь сада: 67,62 - 191,68 m²

•  Система «умный дом»

•  Пол с подогревом

•  Система кондиционирования воздуха VRF

SAMSUNG во всех комнатах и на кухне

•  Наружные двери из высокопрочной стали

•  ПВХ марки REHAU

•  Встраиваемая техника марки FRANKE (варочная плита, посудомоечная машина, вытяжка, духовка)

•  Чистая высота потолка 3,10-3,20 м2

Лакированные межкомнатные двери
 

Расстояния:

•  Конная ферма Orfe - 500 м

•  Государственная больница - 7 км

•  Общественный колледж - 8 км

•  Университет Билим - 12 км

•  Торговый центр 5M Migros - 19 км

•  Пляжи Коньяалты - 20 км

•  Калеичи - 22 км

•  Торговый центр Mall of Antalya и ИКЕА - 25 км

•  Торговый центр TerraCity - 26 км

•  Аэропорт - 28 км
 

Сдача объекта - Август 2024

Варианты оплаты - %50 взнос / 15 месяцев рассрочки

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 365.0
Цена за м², € 1 769
Цена квартиры, € 645 510
Местонахождение новостройки
Doesemealti, Турция
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Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Doesemealti, Турция
от € 645,510
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Другие комплексы
Вилла BRAND VADI ISTANBUL
Арнавуткёй, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: BRAND VADI ISTANBUL

BRAND VADI ISTANBUL является проектом EMSYAPI.

В Бююкчекмедже, одном из самых популярных мест Стамбула, 

Вас ожидают 225 вилл с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже.

Инфраструктура комплекса включает в себя полноценный гольф парк и зеленый парк для времяпровождения, а также 287000 м2 комплекса: SPA-центр (сауны, хамамы), бассейн в комплексе с морской водой (а так же личный басейн на территории  виллы), сверхсовременный спортзал, футбольное и баскетбольное поля. А так же детская игровая комната и зал для детских мероприятий 10.000 м2. Круглосуточная охрана комплекса и обслуживающая компания. На территории комплекса находится элитный супермаркет MacroCenter,  рестораны и кафе , а так же бутики и фирменные магазины.

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Рядом расположены все необходимые коммуникации : недалеко от двух крупных медицинских учреждений, таких как больница «Лив Бахчешехир» и международная больница «Медикана».

Среди соседствующих с проектом учебных заведений, есть образовательные заведения, такие как Стамбульский университет, Университет Бейкент, Колледж Культур, Общественная школа, Частные школы «АЛКЕВ», Частный колледж «МЕВ», Колледж «Бахчешехир» и Колледж «Дога».

 

«Бранд Вади Стамбул» также привлекает внимание своей близостью к двум крупным торговым центрам, таким как торговый центр «Акбаты» и торговый центр «Mall of İstanbul» и оживленной трассе Е-5.

 

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Застройка и ремонт класса люкс. Окна -  немецкая система Schüco. Теплые полы/отопление - Viessmann, система кондиционирования - Daiken. Техника с гарантией 5 лет от немецкой компании Gaggenau. Сантехника VIP-класса, входная дверь люкс-защиты. Встроенный умный дом  и видеонаблюдение.  При возникновении какой-либо поломки: вызов электрика, сантехника и прочих специалистов происходит нажатием одной кнопки на планшете умного дома.

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Застройка происходила полностью по сейсмическим стандартам 2018 года и выдерживает магнетиту до 9 баллов.

В каждой вилле встроенная водная система пожаротушения.

Мы заботимся о комфорте и безопасности Вашей семьи!

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Окна выходят на панораму Мраморного моря. 

Зона отдыха с открытым огнем. Зона барбекю и сад на территории виллы.

Гараж на два автомобиля + зарядная станция для электро-автомобилей и открытая парковка .

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Возможность получения ВНЖ и гражданства. Юридическое сопровождение на протяжении всей сделки. Возможна рассрочка по договоренности.

Комплекс находится в дали от:

Пляж 2 км 

Школа 4 км

Центр города 45 км

Торговый центр 5 км

Университет 3 км

Больница 4 км

Автосервис 700 м

Аеропорт 40 км

Трасса Е5 3 км

 

EMSYAPI «BRAND VADI ISTANBUL» - проведи досуг в комфорте и роскоши. 
Вилла Luxury Comfort Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,366,909
406–533 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

• Легкий доступ к повседневным местам, торговым центрам, больницам и школам 
• Отличная возможность для инвестиций и приятной жизни в мирной семейной концепции 

📍 Международная школа им. Фатиха Мехмета Султана 500 м
📍 Школы Арев и Международные школы мечети Аль-Акса 2 км
📍 Больница Колана 5 км
📍 Мармара Молл 4 км
📍 Perlavista & Paradise Mall 2 км
📍 Бейкентский университет 2 км
📍 E5 Шоссе 4 км.
 
Вилла
Белек, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: FGT INVEST / FANGOLFTURKEY
< p > В общей сложности 4 ТУИН ВИЛЛЫ. < / p >< p > КОНСТРУКЦИЯ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА В СЕНТЯБРЕ 2022 года. < / p >< p > 5 СПАЛЬНИ, 1 ЖИВОЙ КОМНАТ С ВНУТРЕННЕЙ КУХНЕЙ, 4 туалета / ВАННЫЕ < / p >< p > EACH VILLA ИМЕЕТ СВОЙ ЧАСТНЫЙ ( ОТДЕЛЬНЫЙ ) ЗОНА С БАССЕЙНОМ. < / P >< p > ЗОНА САДОВ: 250 M2 < / p >< p > ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ( VILLA ): 210 M2 < / p >< p > < / p >< p > BELEK CENTER: 200 M < / p >< p > КУРС НЕКСТ-ГОЛЬФА: MONTGOMERIE GC < / p >< p > АНТАЛИЯ: 30 км < / p >< p > ПЛЯЖ БЕЛЕК: 2 КМ < / p >
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