Коттеджный посёлок Döşemealtı Villa
О комплексе
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни.
Особенно район Дёшемеалты предлагает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Здесь есть торговые центры, кафе, рестораны и спортивные объекты, что делает его очень востребованным для семей.
Проект в Дёшемеалты идеально отражает очарование и красоту этого района. Эти роскошные виллы предлагают идеальное размещение для тех, кто ищет высококачественный уровень жизни в спокойной обстановке. С акцентом на современный дизайн и материалы премиум-класса, эти виллы являются воплощением роскошной жизни.
Будь то постоянное место жительства, дом для отдыха или выгодная инвестиционная возможность, виллы в Дёшемеалты — это идеальный выбор. Не упустите возможность стать владельцем кусочка рая в одном из самых востребованных мест Антальи.
Инфраструктура комплекса:
• Спортзал
• Комната для игр и развлечений
• Детский клуб
• Сауна
• Крытый паркинг на 68 машин
• Камеры наблюдения
• Система внутренней связи
• Высокоскоростной интернет
• Генератор
• Система пожарной сигнализации и обнаружения дыма
• Система очистки и умягчения воды
• Система водяного пожаротушения
• Система молниезащиты
• Инфраструктура природного газа
Оптоволоконная интернет- инфраструктура
ВИЛЛЫ:
Количество: 34
Площадь виллы: 188,50 - 251 m²
Площадь сада: 67,62 - 191,68 m²
• Система «умный дом»
• Пол с подогревом
• Система кондиционирования воздуха VRF
SAMSUNG во всех комнатах и на кухне
• Наружные двери из высокопрочной стали
• ПВХ марки REHAU
• Встраиваемая техника марки FRANKE (варочная плита, посудомоечная машина, вытяжка, духовка)
• Чистая высота потолка 3,10-3,20 м2
Лакированные межкомнатные двери
Расстояния:
• Конная ферма Orfe - 500 м
• Государственная больница - 7 км
• Общественный колледж - 8 км
• Университет Билим - 12 км
• Торговый центр 5M Migros - 19 км
• Пляжи Коньяалты - 20 км
• Калеичи - 22 км
• Торговый центр Mall of Antalya и ИКЕА - 25 км
• Торговый центр TerraCity - 26 км
• Аэропорт - 28 км
Сдача объекта - Август 2024
Варианты оплаты - %50 взнос / 15 месяцев рассрочки