Коттеджный посёлок Döşemealtı Villa

Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни.

Особенно район Дёшемеалты предлагает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Здесь есть торговые центры, кафе, рестораны и спортивные объекты, что делает его очень востребованным для семей.

Проект в Дёшемеалты идеально отражает очарование и красоту этого района. Эти роскошные виллы предлагают идеальное размещение для тех, кто ищет высококачественный уровень жизни в спокойной обстановке. С акцентом на современный дизайн и материалы премиум-класса, эти виллы являются воплощением роскошной жизни.

Будь то постоянное место жительства, дом для отдыха или выгодная инвестиционная возможность, виллы в Дёшемеалты — это идеальный выбор. Не упустите возможность стать владельцем кусочка рая в одном из самых востребованных мест Антальи.



Инфраструктура комплекса:

• Спортзал

• Комната для игр и развлечений

• Детский клуб

• Сауна

• Крытый паркинг на 68 машин

• Камеры наблюдения

• Система внутренней связи

• Высокоскоростной интернет

• Генератор

• Система пожарной сигнализации и обнаружения дыма

• Система очистки и умягчения воды

• Система водяного пожаротушения

• Система молниезащиты

• Инфраструктура природного газа

Оптоволоконная интернет- инфраструктура



ВИЛЛЫ:

Количество: 34

Площадь виллы: 188,50 - 251 m²

Площадь сада: 67,62 - 191,68 m²

• Система «умный дом»

• Пол с подогревом

• Система кондиционирования воздуха VRF

SAMSUNG во всех комнатах и на кухне

• Наружные двери из высокопрочной стали

• ПВХ марки REHAU

• Встраиваемая техника марки FRANKE (варочная плита, посудомоечная машина, вытяжка, духовка)

• Чистая высота потолка 3,10-3,20 м2

Лакированные межкомнатные двери



Расстояния:

• Конная ферма Orfe - 500 м

• Государственная больница - 7 км

• Общественный колледж - 8 км

• Университет Билим - 12 км

• Торговый центр 5M Migros - 19 км

• Пляжи Коньяалты - 20 км

• Калеичи - 22 км

• Торговый центр Mall of Antalya и ИКЕА - 25 км

• Торговый центр TerraCity - 26 км

• Аэропорт - 28 км



Сдача объекта - Август 2024

Варианты оплаты - %50 взнос / 15 месяцев рассрочки