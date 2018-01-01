Резиденция Sirius Town
О комплексе
Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР?
У Вас, есть прекрасная возможность приобрести квартиры на берегу Средиземного моря, рядом с самыми дорогими 5* Отелями Анталии.
Сдан новый жилой комплекс в эксплуатацию.
При покупке квартиры Вы, сразу получаете Гражданство ТР.
Жить в собственном отеле!
1+1 (54м2) от 260.000$ до 385.000$
2+1 (80 м2) от 410.000$ до 560.000 $
2+1 (114 м2) дублекс, от 550.000$ до 570.000 $
3+1 (145 м2) дублекс, от 850.000$ до 870.000 $
1+1 (54 м2) с террасой, от 295.000$ до 400.000$
1+1 (118 м2) дублекс с сауной и террасой 660.000$
Растояние до значимых объектов:
- море и собственный оборудованный пляж - 500 м
- аэропорт Анталии - 12 км
- ТЦ Terra City - 11 км
- Анталия Калеичи - 18 км
Прекрасная инвестиция, высоколиквидная недвижимость, не имеющая аналогов архитектура!
ПО ВСЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО УКАЗАННЫМ КОНТАКТАМ!