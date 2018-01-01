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Резиденция Sirius Town

Средиземноморский регион, Турция
от € 234,895
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Резиденция Sirius Town
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О комплексе

Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР?
У Вас, есть прекрасная возможность приобрести квартиры на берегу Средиземного моря, рядом с самыми дорогими 5* Отелями Анталии.
Сдан новый жилой комплекс в эксплуатацию.
При покупке квартиры Вы, сразу получаете Гражданство ТР. 

Жить в собственном отеле!

1+1 (54м2) от 260.000$ до 385.000$

2+1 (80 м2) от 410.000$ до 560.000 $ 

2+1 (114 м2) дублекс, от 550.000$ до 570.000 $

3+1 (145 м2) дублекс, от 850.000$ до 870.000 $

1+1 (54 м2) с террасой, от 295.000$ до 400.000$ 

1+1 (118 м2) дублекс с сауной и террасой 660.000$

Растояние до значимых объектов:

- море и собственный оборудованный пляж - 500 м
- аэропорт Анталии - 12 км
- ТЦ Terra City - 11 км
- Анталия Калеичи - 18 км

Прекрасная инвестиция, высоколиквидная недвижимость, не имеющая аналогов архитектура!

ПО ВСЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО УКАЗАННЫМ КОНТАКТАМ!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 54.0
Цена за м², € 4 350
Цена квартиры, € 234 895
Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция
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Резиденция Sirius Town
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Жилой Проект будет расположен в 17км. от аэропорта Газипаша и в 22 км. от центра Алании. На продажу выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.
Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.
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