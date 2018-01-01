Резиденция Sirius Town

Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР?

У Вас, есть прекрасная возможность приобрести квартиры на берегу Средиземного моря, рядом с самыми дорогими 5* Отелями Анталии.

Сдан новый жилой комплекс в эксплуатацию.

При покупке квартиры Вы, сразу получаете Гражданство ТР.



Жить в собственном отеле!

1+1 (54м2) от 260.000$ до 385.000$

2+1 (80 м2) от 410.000$ до 560.000 $

2+1 (114 м2) дублекс, от 550.000$ до 570.000 $

3+1 (145 м2) дублекс, от 850.000$ до 870.000 $

1+1 (54 м2) с террасой, от 295.000$ до 400.000$



1+1 (118 м2) дублекс с сауной и террасой 660.000$



Растояние до значимых объектов:



- море и собственный оборудованный пляж - 500 м

- аэропорт Анталии - 12 км

- ТЦ Terra City - 11 км

- Анталия Калеичи - 18 км

Прекрасная инвестиция, высоколиквидная недвижимость, не имеющая аналогов архитектура!



ПО ВСЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО УКАЗАННЫМ КОНТАКТАМ!