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Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли

Erdemli, Турция
от € 49,000
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Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
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О комплексе

Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно одиннадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь.

  • Дата начала строительства — 01.10.2022.
  • Дата окончания строительства — 31.03.2024.

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 45 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Фитнес-центр
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: всего 500 метров

 

О районе:

Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.

Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».

Местонахождение новостройки
Erdemli, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 30 000 м
Море 500 м
Магазин 100 м
Детский сад 300 м
Школа 400 м
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Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Erdemli, Турция
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