Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке
О комплексе
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект с собственной инфраструктурой. Расположенный в красивом и уютном районе Каргыджак, на расстояние 2500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три четырёхэтажных блока с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Каргыджак — это самый восточный район Алании, в окружении гор и сосновых лесов с одной стороны, и Средиземного моря с другой. Данный район граничит с Махмутларом, отличается тишиной и спокойствием, широкими пляжами, зелеными холмами с панорамой на море.
Занимаемая территория резиденции составит 9765 м2. Количество квартир — 48.
- Дата начала строительства — 01.05.2023
- Дата окончания строительства — 30.12.2024
Планировки квартир:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2
- Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 104 м2
Информация о квартирах:
- Чистовая отделка
- Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
- Подвесные потолки
- Современные межкомнатные двери
Эксклюзивный проект в Каргыджаке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- Фитнес-центр
- Турецкая баня
- Детская игровая площадка
- Детская площадка
- Зона для барбекю
- Ухоженная зелёная территория
- Консьерж
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Открытая парковка
- Лифты
- Генератор
- Расстояние до моря: 2500 метров
О районе:
Каргыджак — это небольшой курортный район, который находится всего в 3 км от Махмутлара и в 15 км к востоку от Аланьи. Каргыджак является одним из самых популярных туристических мест Алании в окружении лесов, гор и апельсиновых и банановых садов и тихих пляжей. Здесь, также, расположен древний город Седра. Погодные условия в Каргыджаке великолепные. Сезон прекрасной погоды длится до 9 месяцев, что позволит Вам, на протяжении длительного времени в течении года, наслаждаться солнечными днями и песчаными пляжами Каргыджака.
|Аэропорт
|15 000 м
|Море
|2 500 м
|Магазин
|100 м
|Детский сад
|300 м
|Школа
|400 м