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Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке

Махмутлар центр, Турция
от € 110,000
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Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке
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О комплексе

Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект с собственной инфраструктурой. Расположенный в красивом и уютном районе Каргыджак, на расстояние 2500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три четырёхэтажных блока с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Каргыджак — это самый восточный район Алании, в окружении гор и сосновых лесов с одной стороны, и Средиземного моря с другой. Данный район граничит с Махмутларом, отличается тишиной и спокойствием, широкими пляжами, зелеными холмами с панорамой на море.

Занимаемая территория резиденции составит 9765 м2. Количество квартир — 48.

  • Дата начала строительства — 01.05.2023
  • Дата окончания строительства — 30.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2
  • Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 104 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери

Эксклюзивный проект в Каргыджаке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Фитнес-центр
  • Турецкая баня
  • Детская игровая площадка
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 2500 метров

 

О районе:

Каргыджак — это небольшой курортный район, который находится всего в 3 км от Махмутлара и в 15 км к востоку от Аланьи. Каргыджак является одним из самых популярных туристических мест Алании в окружении лесов, гор и апельсиновых и банановых садов и тихих пляжей. Здесь, также, расположен древний город Седра. Погодные условия в Каргыджаке великолепные. Сезон прекрасной погоды длится до 9 месяцев, что позволит Вам, на протяжении длительного времени в течении года, наслаждаться солнечными днями и песчаными пляжами Каргыджака.

Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Море 2 500 м
Магазин 100 м
Детский сад 300 м
Школа 400 м
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