Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке

Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект с собственной инфраструктурой. Расположенный в красивом и уютном районе Каргыджак, на расстояние 2500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три четырёхэтажных блока с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Каргыджак — это самый восточный район Алании, в окружении гор и сосновых лесов с одной стороны, и Средиземного моря с другой. Данный район граничит с Махмутларом, отличается тишиной и спокойствием, широкими пляжами, зелеными холмами с панорамой на море.

Занимаемая территория резиденции составит 9765 м2. Количество квартир — 48.

Дата начала строительства — 01.05.2023

Дата окончания строительства — 30.12.2024

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2

Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 104 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолки

Современные межкомнатные двери

Эксклюзивный проект в Каргыджаке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Фитнес-центр

Турецкая баня

Детская игровая площадка

Детская площадка

Зона для барбекю

Ухоженная зелёная территория

Консьерж

Охрана 24/7

Видеонаблюдение 24/7

Открытая парковка

Лифты

Генератор

Расстояние до моря: 2500 метров

О районе:

Каргыджак — это небольшой курортный район, который находится всего в 3 км от Махмутлара и в 15 км к востоку от Аланьи. Каргыджак является одним из самых популярных туристических мест Алании в окружении лесов, гор и апельсиновых и банановых садов и тихих пляжей. Здесь, также, расположен древний город Седра. Погодные условия в Каргыджаке великолепные. Сезон прекрасной погоды длится до 9 месяцев, что позволит Вам, на протяжении длительного времени в течении года, наслаждаться солнечными днями и песчаными пляжами Каргыджака.