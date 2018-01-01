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Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 249,915
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Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на Мраморное море и озеро.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, детской площадкой, парковкой.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном современном районе, рядом с центром города.

  • Метробус - 1 км
  • Станция метро - 1 км
  • Автомагистраль Е-5 - 1 км
  • Центр города - 10 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Больница - 5 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 249,915
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Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с парковочными местами

Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка, посудомоечная машина)
Преимущества

Возможна рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 50%.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Стамбульский международный финансовый центр - 500 метров
  • Босфорский мост - 16 км
  • Новый аэропорт Стамбула - 52 км
  • Станция метро - 100 метров
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле. Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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