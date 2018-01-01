Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 249,915
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с видом на Мраморное море и озеро.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, детской площадкой, парковкой.
Окончание строительства - июнь 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном современном районе, рядом с центром города.
- Метробус - 1 км
- Станция метро - 1 км
- Автомагистраль Е-5 - 1 км
- Центр города - 10 км
- Торговый центр - 2 км
- Больница - 5 км
- Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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