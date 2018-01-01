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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 393,694
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает большой ухоженной зеленой зоной, крытым бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, детской площадкой.

Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 750 метров
  • Станция метробуса - 850 метров
  • Станция метро - 1,1 км
  • Университет - 1,6 км
  • Морской автобус - 5,9 км
  • Босфорский мост - 15 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 393,694
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