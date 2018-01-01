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  4. Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 202,658
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой.

Окончание строительства - октябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса.

  • Метробус - 1 км
  • Станция метро - 1 км
  • Автомагистраль - Е-5 - 1 км
  • Школа - 2 км
  • Центр города - 20 км
  • Больница - 2 км
  • Автобусная остановка - 100 метров
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 202,658
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Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИЯ / МЕРСИН

Продаётся квартира

Количество комнат: 2+1

Площадь:

  • A blok - 71 м2 брутто/ 60 м2 нетто

  • В, С blok - 91 м2 брутто/ 73м2 нетто

Адрес: район Мезитли, Тедже

Этаж: А, В, С блоки по 14 этажей

Окончание строительства в октябре 2023

Общая территория 9 190 м2

На этаже 4 квартиры в В, С блоках

На этаже 8 квартир в А блоке

  • Закрытая территория
  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Открытая спортивная площадка
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Беседки для отдыха
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Сауна
  • Хамам
  • Лифт
  • Генератор
  • Газифицирован
  • Автопаркинг
  • Море 400 м

Стоимость:

  • 71 м2 от 64 000

  • 91 м2 от 79 000

Предоплата - 50%

Рассрочка на 12 месяцев.

Цены необходимо уточнять у специалистов

По вопросам недвижимости пишите и звоните:

Анастасия W/a: +905456144575
Жилой комплекс Квартиры в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым воздухом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть больницы, поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от строящегося проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Жилой Комплекс строится на общей площади 1468 м² в окружении панорамных видов на природу. Для того, чтобы приятно провести время, в комплексе есть открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская игровая площадка.
Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Алании и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Общее количество квартир 21, планировок 1+1 и 2+1. Завершение строительства запланировано на январь 2023 г.
Первоначальный взнос 40 %, возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Жилой квартал Роскошный проект в Авсалларе.Алания.
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новый, стильный жилой комплекс в уютном и тихом районе - Авсаллар. Этот район известен своими песочными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура : кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский базар по средам, государственная больница, частные клиники, аптеки, школа, детский сад, банк и прочее..Авсаллар — оживленный курортный поселок, расположенный в 140 км от международного аэропорта Анталии на побережье Средиземного моря. Комплекс расположится на территории 2.136 м.,будет состоять из одного восьмиэтажного блока и 24 апартаментов. - (1 + 1) 40-55 м2 - (2 + 1) 70 м2 - (2 + 1) Дуплекс 80 м2 - (3 + 1) Дуплекс 140 м2 - Крытый бассейн - Бассейн - Турецкая баня - Сауна - Фитнес - Кинотеатр - Сад - Система камер видио наблюдения      
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