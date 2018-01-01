Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 202,658
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О комплексе
Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой.
Окончание строительства - октябрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса.
- Метробус - 1 км
- Станция метро - 1 км
- Автомагистраль - Е-5 - 1 км
- Школа - 2 км
- Центр города - 20 км
- Больница - 2 км
- Автобусная остановка - 100 метров
- Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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