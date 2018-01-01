Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция

В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, игровая зона 300 м2 (батут, стена для скалолазания, бильярд и аэрохоккей, игровые приставки). К услугам жильцов консьерж-сервис. Проект состоит из 96 квартир в 12 блоках, на площади около 20 500 м2.

3 квартиры типа 2+1

21 квартира типа 3+1

16 квартир типа 4+1

40 квартир типа 5+1

8 квартир типа 6+1

8 квартир типа 7+1

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в одном из самых престижных жилых районов Стамбула, между лесом Флорья, аэропортом Ататюрка и морем. Близко к основным магистралям (E5 и TEM), деловым, торговым и развлекательным центрам, больницам и школам, озеру Кючюкчекмедже и аквапарку.