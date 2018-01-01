Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 218,107
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О комплексе
Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера.
- Метробус - 1 км
- Станция метро - 1 км
- Автомагистраль Е-5 - 1 км
- Пляж - 500 метров
- Школа - 4 км
- Центр города - 15 км
- Торговый центр - 5 км
- Больница - 5 км
- Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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