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Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 218,107
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Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера.

  • Метробус - 1 км
  • Станция метро - 1 км
  • Автомагистраль Е-5 - 1 км
  • Пляж - 500 метров
  • Школа - 4 км
  • Центр города - 15 км
  • Торговый центр - 5 км
  • Больница - 5 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Предлагаются квартиры с большими балконами и видом на зеленые окрестности и побережье.

Резиденция располагает ухоженными садами, открытым бассейном, баскетбольными площадками, тренажерным залом, сауной и студией пилатеса, игровой комнатой, пешеходной дорожкой и детскими площадками.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 500 метров
  • Торговый центр - 500 метров
  • Набережная - 3 минуты
  • Мост - 25 минут
  • Гавань - 8 км
  • Аэропорт - 13 км
  • Таксим - 20 минут
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В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, игровая зона 300 м2 (батут, стена для скалолазания, бильярд и аэрохоккей, игровые приставки). К услугам жильцов консьерж-сервис. Проект состоит из 96 квартир в 12 блоках, на площади около 20 500 м2.

  • 3 квартиры типа 2+1
  • 21 квартира типа 3+1
  • 16 квартир типа 4+1
  • 40 квартир типа 5+1
  • 8 квартир типа 6+1
  • 8 квартир типа 7+1
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в одном из самых престижных жилых районов Стамбула, между лесом Флорья, аэропортом Ататюрка и морем. Близко к основным магистралям (E5 и TEM), деловым, торговым и развлекательным центрам, больницам и школам, озеру Кючюкчекмедже и аквапарку.

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