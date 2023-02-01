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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция

Пендик, Турция
от € 244,462
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 12 минут
  • Станция метробуса - 12 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 25 минут
  • Торговый центр - 15 минут
  • Пляж - 10 минут
Местонахождение новостройки
Пендик, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от € 244,462
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Другие комплексы
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Hasdere, Турция
Сдача в: 2024

Современный многоэтажный ЖК строится в одном из самых престижных районов города Газипаша, в окружении фантастических пейзажей. Данный проект находится в 5 км от аэропорта, 2 км от пляжа и 1 км от центра города в окружении Таврских гор. Очень удачное расположение между всеми необходимыми объектами инфраструктуры: школы, городская больница, магазины, банки, торговый и исторический центр, университет. Стильный дизайн фасадов и апартаментов жилого комплекса не оставит равнодушным жителей данного жилого комплекса.
На продажу выставлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 дуплекс, 4+1, 4+2 дуплекс, 5+2 дуплекс.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
Gazipasa, Турция
от € 116,630
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

 

Рады Вам представить новый инвестиционный проект со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние всего 700 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно восьмиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.

Занимаемая территория резиденции составит 3982 м2. Количество квартир — 91.

  • Дата начала строительства — 01.02.2023
  • Дата окончания строительства — 31.12.2023

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 51 м2
  • Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 100 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный проект в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Ресторан/кафе
  • Кинотеатр
  • Массажный кабинет
  • Паровая комната
  • Солевая комната
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес центр
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 700 метров

 

О районе:

Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.

В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.

 

Звоните или пишите по всем интересующим вопросам.

С удовольствием ответим и проконсультируем.
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.

Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • В пешей доступности несколько автобусных остановок
  • Станция метро — в 4 минутах ходьбы
  • В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
  • До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
  • Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине

Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.

  • Левент — 10 минут на машине
  • Маслак — 12 минут на машине
  • Площадь Таксим — 12 минут на машине
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