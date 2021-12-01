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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 235,829
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.

Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной.

Окончание строительства - май 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина)
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в элитном спокойном районе, рядом с торговыми центрами, школами, больницами и гаванями, автомагистралями и остановками общественного транспорта.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 235,829
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от € 125,000
45 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes

ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м.

✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир

✅ Планировка квартир

1+1 площадью 45-47 кв.м.

2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м.

✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд.

✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение.

✅ Начало строительства 01.12.2021

Окончание строительства 01.12.2022

ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.

Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.

Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.:

скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры

скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры

рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом

Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
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от € 115,093
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Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.
Жилой комплекс Новый проект по концепции Home ofdice в районе Сарыер
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры по концепции Home Office в Стамбуле – район Сарыер. В проекте представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 71 до 263 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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