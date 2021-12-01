Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 235,829
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной.
Окончание строительства - май 2025 года.Удобства и оснащение в доме
- Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина)
- Полы с подогревом
Недвижимость находится в элитном спокойном районе, рядом с торговыми центрами, школами, больницами и гаванями, автомагистралями и остановками общественного транспорта.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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