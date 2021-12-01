Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция

Каргыджак, Турция

от € 125,000

45 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м.

✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир

✅ Планировка квартир

1+1 площадью 45-47 кв.м.

2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м.

✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд.

✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение.

✅ Начало строительства 01.12.2021

Окончание строительства 01.12.2022

ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.

Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.

Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.:

скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры

скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры

рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом

Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.