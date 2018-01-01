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Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция

Бакыркёй, Турция
от € 617,971
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Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 750 метров
  • Школа - 650 метров
  • Побережье - 500 метров
  • Торговый центр - 1,8 км
  • Станция метро - 2,5 км
  • Станция метробуса - 4 км
  • Международный аэропорт - 50 км
Местонахождение новостройки
Бакыркёй, Турция
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Жилой комплекс Exodus Nature Residence
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Сдача в: 2022
Застройщик: Stay Property
Проект высшего класса по комфорту - Exodus Nature Residence (Эксодус Нейчер Ресиденс). Резиденция с наполнением отеля 5 звезд, квартиры Алании от Stay Investment, с возможностью рассрочки. Exodus Nature Residence – просторный комплекс с обширной внутренней инфраструктурой, в тихом месте. Практически с каждой квартиры открывается приятный вид на горы, природу.Оптимальный вариант недвижимости для жизни в Турции, также выгодно купить квартиру в районе Оба именно в этом комплексе для сдачи в аренду.  Проект Exodus Nature Residence расположен в верхней части популярного района Оба курорта Алания, в окружении природы и на незначительном расстоянии от административного центра. Резиденция состоит из трех 5-этажных блоков, всего 124 квартир.  Стройка началась в январе 2021. Окончание строительства Exodus Nature Residence: август 2022.   Район Оба один из самых востребованных у граждан СНГ и покупателей из других стран мира. Прямо возле комплекса по средам проходит большой фермерский базар. Вблизи – маркеты Bim, 101, Migros, аптека, пекарня. Также рядом школа Hussein Girenes Science High School и Obaköy Ortaokulu.Exodus Nature Residence расположен в 3,3 км от моря, 3 000 м от центра города Алания и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). 
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Спешим представить Вашему вниманию наш новый роскошный проект. 

Этот жилой комплекс будет строится в тихом районе Алании Кестель  всего в 100м. от моря. Расстояние до центра Аланьи составляет 5 км. Местные магазины, рестораны, кафе, аптеки, парки и набережная находятся в непосредственной близости от нашего нового комплекса. Аэропорт Газипаша находится всего в получасе езды. 

Основные причины для покупки:                                                                                              ● Близость к морю   

● Красивый вид    

● Новые квартиры     

● Современная архитектура  

●Стильный дизайн


Комплекс состоит из одного блока и несмотря на это имеет богатую инфраструктуру.

 

Характеристика комплекса:

● Генератор
● Сад
● Фитнес
● Сауна
● Бассейн
● Лифт
● Охрана
● Вид на море и горы
● Кабельное телевидение – спутниковое
● Близко к автобусной остановке  

● Удобный выход к морю

 

Начало строительства 04/2022 г. завершение 04/2023 г.

Остались квартиры 1+1 и 2+1 с разной площадью.
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: EOS Turkey Property

Этот проект предоставляет инвесторам все преимущества внепланового проекта, который обеспечивает легкий доступ к общественному транспорту, высокую плотность населения и рентабельность инвестиций.

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