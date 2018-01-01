Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В БАШАКШЕХИР
О комплексе
Проект расположен в одном из самых важных районов Стамбула, с земельным участком площадью 5 000 м² и площадью застройки 15 000 м², предлагая удобные, стильные и дополнительные преимущества.
Выделяясь как семейный проект, состоящий из единого блока, где есть только плоские типы 2+1 и 3+1,
Проект, который включает в себя 70 квартир с видом на озеро и природу, расположен в центре многих школ, больниц, торговых центров и жилых центров в регионе.
-мировые бренды,
-с крытой и открытой парковкой,
-бассейн,
-Турецкая баня,
-сауна, мечеть,
Он изменит ваше представление о Стамбуле благодаря своей особой архитектуре и особенностям, которые включают в себя каждую деталь жизни, например, 3-й аэропорт, а также расположение в непосредственной близости от 3-го аэропорта, TEM и шоссе Северная Мармара.