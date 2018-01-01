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Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В БАШАКШЕХИР

Башакшехир, Турция
от € 241,750
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Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В БАШАКШЕХИР
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О комплексе

Проект расположен в одном из самых важных районов Стамбула, с земельным участком площадью 5 000 м² и площадью застройки 15 000 м², предлагая удобные, стильные и дополнительные преимущества.

Выделяясь как семейный проект, состоящий из единого блока, где есть только плоские типы 2+1 и 3+1,

Проект, который включает в себя 70 квартир с видом на озеро и природу, расположен в центре многих школ, больниц, торговых центров и жилых центров в регионе.

-мировые бренды,
-с крытой и открытой парковкой,
-бассейн,
-Турецкая баня,
-сауна, мечеть,

Он изменит ваше представление о Стамбуле благодаря своей особой архитектуре и особенностям, которые включают в себя каждую деталь жизни, например, 3-й аэропорт, а также расположение в непосредственной близости от 3-го аэропорта, TEM и шоссе Северная Мармара.

Местонахождение новостройки
Башакшехир, Турция
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Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В БАШАКШЕХИР
Башакшехир, Турция
от € 241,750
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни. Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
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Проект расположен в центральном и легкодоступном районе Алании, Оба. Жилой комплекс предлагает разумную возможность для инвестиций с его высококачественной структурой, прекрасным окружением и доступными ценами. Элегантные апартаменты, возвышающиеся посреди оживленной и спокойной Оба, создадут приятную атмосферу для комфортной жизни. Комплекс находится рядом с пляжами, всей инфраструктурой в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. При этом, в шаговой доступности находится вся городская инфраструктура: магазины, рестораны, аптеки, банкоматы, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и др.
Апартаменты продаются с чистовой отделкой класса «люкс», следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1 планировки от 45м2 до 115м2.
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
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