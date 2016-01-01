Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны.

Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта.

Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт.

Всего 8 Блоков и 709 апартаментов с планировками :

2+1, 2+1 Дуплекс , 3+1 , 3,5+1 , 3+1 Дуплекс , 4+1 , 4,5+1 , 4+1 Дуплекс , 4,5+1 Дуплекс , 5+1

Инфрастуктура:

• Лаунж-зона

• Открытый плавательный бассейн

• Крытый плавательный бассейн

• Детская игровая зона

• Баскетбольная площадка

• Коммерческие объекты

• Дзен сад

• Лавандовый и Оливковый сад

• Декоративный бассейн / Пруд

• Детский Сад

• Сады

• Сауна,Хамам,Фитнесс центр

• Круглосуточная система охраны

Местоположение:

Более 300 магазинов, торговые центры, больницы, аптеки, рестораны, кафэ, концертные

площадки, марина и множество объектов вблизи Referance Beylikdüzü, которые расположены в

границах района Beylikdüzü Yakuplu и расположены наилучшим образом для вашей семьи, находятся

в тех локациях котрые удовлетворят Ваши пожелания и потребности. Вы можете дойти до них

пешком 24/7.

• Первая Больница: 3min

• Государственная Больница Beylikdüzü: 5min

• Больница Medilife: 5km

• Больница Birinci Göz: 7 min

• Торговый центр Perlavista : 10 min

• Университет Gelişim: 10 min

• Супермаркеты Carrefour и Migros: 2 min

• Торговый центр Marmara Park: 5 min

• Порт West İstanbul Марина: 2min

• Парк Beylikdüzü Yaşam Vadisi (5 min)

• Рынок Beylikdüzü Public Bazaar (3 min)

• Аэропорт İstanbul: 30 km (45 min)

• Метробус: 5min

Транспорт:

Магистраль E-5 и станция Метробуса Beykent: 5min

Также вблизи располагаются остановки автобусной линии.