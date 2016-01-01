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  4. Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

Бейликдюзю, Турция
от € 281,012
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Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
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О комплексе

Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны.
Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта.

Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт.
Всего 8 Блоков и 709 апартаментов с планировками :

2+1, 2+1 Дуплекс , 3+1 , 3,5+1 , 3+1 Дуплекс , 4+1 , 4,5+1 , 4+1 Дуплекс , 4,5+1 Дуплекс , 5+1

Инфрастуктура:
• Лаунж-зона
• Открытый плавательный бассейн
• Крытый плавательный бассейн
• Детская игровая зона
• Баскетбольная площадка
• Коммерческие объекты
• Дзен сад
• Лавандовый и Оливковый сад
• Декоративный бассейн / Пруд
• Детский Сад
• Сады
• Сауна,Хамам,Фитнесс центр
• Круглосуточная система охраны

Местоположение:
Более 300 магазинов, торговые центры, больницы, аптеки, рестораны, кафэ, концертные
площадки, марина и множество объектов вблизи Referance Beylikdüzü, которые расположены в
границах района Beylikdüzü Yakuplu и расположены наилучшим образом для вашей семьи, находятся
в тех локациях котрые удовлетворят Ваши пожелания и потребности. Вы можете дойти до них
пешком 24/7.

• Первая Больница: 3min
• Государственная Больница Beylikdüzü: 5min
• Больница Medilife: 5km
• Больница Birinci Göz: 7 min
• Торговый центр Perlavista : 10 min
• Университет Gelişim: 10 min
• Супермаркеты Carrefour и Migros: 2 min
• Торговый центр Marmara Park: 5 min
• Порт West İstanbul Марина: 2min
• Парк Beylikdüzü Yaşam Vadisi (5 min)
• Рынок Beylikdüzü Public Bazaar (3 min)
• Аэропорт İstanbul: 30 km (45 min)
• Метробус: 5min

Транспорт:
Магистраль E-5 и станция Метробуса Beykent: 5min
Также вблизи располагаются остановки автобусной линии.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 180.0
Цена за м², € 19
Цена квартиры, € 3 435
Местонахождение новостройки
Бейликдюзю, Турция

Видеообзор в жилом комплексе MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

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Жилой комплекс MEHAL GROUP - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Бейликдюзю, Турция
от € 281,012
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До Mersin Marina всего 15 мин. на общественном транспорте.
До университета всего 25 мин. на общественном транспорте.
Окончание строительства: июнь 2022 г.


Стоимость: 2+1, 75 кв. м. от 55.000€.

Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах.

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка 0% (остаток оплаты равными частями помесячно на 12 месяцев);
Особенности проекта: беседки для барбекю и отдыха, открытый Детский и взрослый бассейны, открытый паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, электрогенератор, газ, тренажерная площадка на свежем воздухе,
видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.
Для более детальной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39
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