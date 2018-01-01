Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

Проект состоит в общей сложности из 609 жилых домов и 60 рабочих мест в различных вариантах от 1+1 до 4+1 на соединительной дороге TEM Бейликдюзю — Бахчешехир, одном из самых популярных жилых районов Стамбула.

Проект, в котором около 85% земли оформлено как ландшафтная территория, был основан на концепции счастливой и мирной семейной жизни, в непосредственной близости от транспортных возможностей города и предлагает большие возможности с точки зрения инвестиций.

Мы можем перечислить основные особенности нашего проекта следующим образом;

Плоские планы идеально решены до мельчайших деталей и беспрепятственного панорамного вида.

Центральное расположение в непосредственной близости от транспортных средств, таких как метробус, аэропорт и метро.

С его современным травяным ландшафтом, садами для хобби, дзен-садом, зонами отдыха, парком для домашних животных и ландшафтным дизайном, 85% его территории составляют ландшафтные зоны.

Проект, ориентированный на детей, с крытым помещением площадью 1000 м2 исключительно для детей, полным развлечений, занятий и зон для хобби.

Частная школа на 27 классов (детский сад, начальная школа, средняя школа) в рамках проекта

Современный социальный объект, состоящий из открытого бассейна для взрослых и детей, фитнеса, турецкой бани, сауны, зон отдыха, кафе.

2 многофункциональных поля на открытой территории, взрослые тренажеры, современные детские площадки.

1 гараж для квартир 1+1 и 2+1, 2 гаража для квартир 3+1 и выше.

Балкон в квартирах 1+1, ванная комната в квартирах 2+1, ванная комната в квартирах 3+1, прачечная стандарт в каждой квартире.

Каждая квартира в доме имеет собственную кладовую с крытой кладовкой. (от 2,5 м2 до 6,5 м2)

Круглосуточная охрана, 4 скоростных, широких, люксовых пассажирских и грузовых лифта в каждом блоке.

Высокий уровень тепло- и звукоизоляции, качественная электромеханическая установка, каскадное центральное отопление, 100% запитка генераторной системы

Чистая высота потолка 3,20 метра, плотный фундамент и свайная система под фундаментом в соответствии с правилами землетрясений.

Mehal Group

Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,

Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.

Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир,

Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство

Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,

Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.

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