  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

Мраморноморский регион, Турция
от € 290,000
;
Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
1 / 40
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект состоит в общей сложности из 609 жилых домов и 60 рабочих мест в различных вариантах от 1+1 до 4+1 на соединительной дороге TEM Бейликдюзю — Бахчешехир, одном из самых популярных жилых районов Стамбула.

 

Проект, в котором около 85% земли оформлено как ландшафтная территория, был основан на концепции счастливой и мирной семейной жизни, в непосредственной близости от транспортных возможностей города и предлагает большие возможности с точки зрения инвестиций.

 

Мы можем перечислить основные особенности нашего проекта следующим образом;

 

Плоские планы идеально решены до мельчайших деталей и беспрепятственного панорамного вида.

 

Центральное расположение в непосредственной близости от транспортных средств, таких как метробус, аэропорт и метро.

 

С его современным травяным ландшафтом, садами для хобби, дзен-садом, зонами отдыха, парком для домашних животных и ландшафтным дизайном, 85% его территории составляют ландшафтные зоны.

 

Проект, ориентированный на детей, с крытым помещением площадью 1000 м2 исключительно для детей, полным развлечений, занятий и зон для хобби.

 

Частная школа на 27 классов (детский сад, начальная школа, средняя школа) в рамках проекта

 

Современный социальный объект, состоящий из открытого бассейна для взрослых и детей, фитнеса, турецкой бани, сауны, зон отдыха, кафе.

 

2 многофункциональных поля на открытой территории, взрослые тренажеры, современные детские площадки.

 

1 гараж для квартир 1+1 и 2+1, 2 гаража для квартир 3+1 и выше.

 

Балкон в квартирах 1+1, ванная комната в квартирах 2+1, ванная комната в квартирах 3+1, прачечная стандарт в каждой квартире.

 

Каждая квартира в доме имеет собственную кладовую с крытой кладовкой. (от 2,5 м2 до 6,5 м2)

 

Круглосуточная охрана, 4 скоростных, широких, люксовых пассажирских и грузовых лифта в каждом блоке.

 

Высокий уровень тепло- и звукоизоляции, качественная электромеханическая установка, каскадное центральное отопление, 100% запитка генераторной системы

 

Чистая высота потолка 3,20 метра, плотный фундамент и свайная система под фундаментом в соответствии с правилами землетрясений.

 

Mehal Group

Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,

Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.

Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир,

Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство

Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,

Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.

------------------------------------------------

Самые дешевые квартиры в Стамбуле

Самые стильные апартаменты в Стамбуле

Квартиры высшего качества в Стамбуле

Квартиры, подходящие для ВНЖ

Квартиры подходящие для гражданства..

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Жилой комплекс ЖК на завершающей стадии строительства возле социальных объектов района Башакшехир
Akarca, Турция
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша
Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар
Авсаллар, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Мраморноморский регион, Турция
от € 290,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Cekmekoy Istanbul Homes Project
Чекмекёй, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соответствии с системами землетрясения, с системой вентиляции, которая соответствует стандартам здоровья во время пандемии Короны.Он находится недалеко от лучших медицинских и образовательных центров Стамбула, как государственных, так и частных.
Жилой комплекс Комфортабельный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2023

Комфортабельный Жилой Комплекс расположен в живописном районе Газипаша в г. Алания. Проект находится всего в 1 км от моря и в 3 км от аэропорта Газипаша. Рынки, базар и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от данного проекта.

Жилой Комплекс состоит из одного 6-ти этажного блока, общее количество квартир 58. В проекте представлены квартиры: 1+1 (46м2.) и дуплексы 2+1 (97-113м2.).

Комплекс предлагает жизнь в комфорте отеля с такими удобствами, как фитнес, турецкая баня, сауна, комната развлечений, комната для игры в сквош, соляная комната, парная, зоны отдыха, кафе-бар и мини-клуб. Жилой Комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2023г.
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Realting.com
Перейти