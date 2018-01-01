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Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ

Бейликдюзю, Турция
от € 181,271
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Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
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О комплексе

Современная резиденция с высоким уровнем комфорта и удобства

Этот проект идеально подходит для того, чтобы испытать комфорт и роскошь одновременно. Он расположен на западной стороне Стамбула, где Бейликдюзю встречается с Эсеньюртом. Проект предлагает современные и комфортабельные номера со многими первоклассными удобствами.

 

Высокая рентабельность инвестиций

Расположен в одном из процветающих районов недвижимости.

Рядом с 2 основными магистралями в Стамбуле

Широкий спектр услуг

современная архитектура интерьера/экстерьера

 

Баскетбол

бизнес-комната

кафе

кино

фитнес

Футбол

лаунж-кафе

массажный кабинет

музыкальная комната

смотровая площадка

комната для вечеринок

парк домашних животных

пилатес

детская площадка

бассейн

ресторан

терраса на крыше

спа

теннисный корт

пешеходная дорожка

 

Медикана Интернэшнл Стамбул - 2 км

Хирургический медицинский центр Acıbadem Beylikdüzü - 4 км

Больница Медилайф Бейликдюзю - 4 км

Больница Бейликдюзю Колан - 4,5 км

Частная больница Medilife Beylikdüzü - 8 км

Местонахождение новостройки
Бейликдюзю, Турция
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Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
Бейликдюзю, Турция
от € 181,271
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами, кинотеатром под открытым небом, магазинами и кафе, бассейном, тренажерным залом.

Окончание строительства - май 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралями ТЕМ и Е-5.

  • Станция метро - 50 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Башакшехир, недалеко от аэропорта, в непосредственной близости от ботанического сада и станции метро.

  • Аэропорт - 20 км
  • Центр города - 20 км
  • Станция метро - 500 метров
  • Торговый центр - 500 метров
  • Автобусная остановка - 10 метров
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