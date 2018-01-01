Жилой комплекс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРОЕКТ В СТАМБУЛЕ
О комплексе
Современная резиденция с высоким уровнем комфорта и удобства
Этот проект идеально подходит для того, чтобы испытать комфорт и роскошь одновременно. Он расположен на западной стороне Стамбула, где Бейликдюзю встречается с Эсеньюртом. Проект предлагает современные и комфортабельные номера со многими первоклассными удобствами.
Высокая рентабельность инвестиций
Расположен в одном из процветающих районов недвижимости.
Рядом с 2 основными магистралями в Стамбуле
Широкий спектр услуг
современная архитектура интерьера/экстерьера
Баскетбол
бизнес-комната
кафе
кино
фитнес
Футбол
лаунж-кафе
массажный кабинет
музыкальная комната
смотровая площадка
комната для вечеринок
парк домашних животных
пилатес
детская площадка
бассейн
ресторан
терраса на крыше
спа
теннисный корт
пешеходная дорожка
Медикана Интернэшнл Стамбул - 2 км
Хирургический медицинский центр Acıbadem Beylikdüzü - 4 км
Больница Медилайф Бейликдюзю - 4 км
Больница Бейликдюзю Колан - 4,5 км
Частная больница Medilife Beylikdüzü - 8 км