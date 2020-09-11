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Жилой квартал Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания

Yaylali, Турция
от € 189,000
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Жилой квартал Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания
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О комплексе

Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в центре Аланьи, возле самого известного пляжа Клеопатра. Расстояние до пляжа Клеопатры — всего 450 метров. Резиденция представляет собой два пятиэтажных здания с собственной закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Комплекс находится в 2 км от центра города, торговых центров, государственных учреждений и развлекательных заведений. Каждая часть нашего проекта будет оформлена для комфорта и счастья наших дорогих клиентов.

Занимаемая территория резиденции составит 2746 м2.

  • Дата начала строительства — 30.12.2022
  • Дата окончания строительства — 30.06.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 67 м
  • Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 81 м2
  • Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 126 м2
  • Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 212 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери

Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Бар у бассейна
  • Джакузи
  • Массажный кабинет
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Настольный теннис
  • Комната отдыха
  • Детская площадка
  • Детская игровая комната
  • Зона для барбекю
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Парковка для велосипедов
  • Лифты
  • Генератор

 

О районе:

Аланья – это удивительный город, который очаровывает своей красотой, уютом и великолепной природой. Он дарит своим жителям рецепт простого счастья – море, солнце, мягкий климат и доброжелательность. Это отличный вариант для тех, кто ценит высококачественный сервис, ухоженные пляжи и насыщенную жизнь в центре города! Приобретая недвижимость в Аланье, вы получаете возможность пользоваться всеми благами центрального района и при этом оставаться рядом с природой.

Отдельное внимание стоит уделить пляжам города. Пляж Клеопатры начинается при въезде в город. И он считается одним из лучших пляжей на побережье. Широкая песчаная линия с хорошей оборудованной территорией, шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, кафе и всеми удобствами.

Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция
Инфраструктура рядом
Магазин 100 м
Детский сад 300 м
Школа 400 м
Аэропорт 40 000 м
Море 450 м
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Жилой квартал Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания
Yaylali, Турция
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Район Оба находится всего в 5 км от центра города Алания, зеленый район для ценителей тишины с множеством муниципальных парков, широкими улицами. В округе известный гипермаркет Metro, гипермаркет со всем для дома koctas и другие сетевые продуктовые магазины, а так же от новая государственная больница и государственная стоматология. Транспортное сообщение развито, с шаговой доступности автобусные остановки, вы сможете быстро добраться до любого района Алании. Комплекс состоит их 7 пятиэтажных блоков, вокруг большого открытого бассейна с шезлонгами для загара. На территории красивый зеленый сад. Комплекс имеет развитую инфраструктуру, зимний подогреваемый бассейн, сауна и паровая комната, тренажерный зал с профессиональным оборудованием, зона отдыха с телевизорами, свой конференц-зал. На территории – детская площадка и беседки с зоной для барбекю. Комплекс оснащен электрическим генератором, на случай выключения электроэнергии, беспроводным интернетом, спутниковой системой и домофоном. Охрана комплекса осуществляется круглосуточно. 1+1 64 м2 2+1 97 м2 3+1 с отдельной кухней 157 м2 3+1 с отдельной кухней 160 м2 2+1 пентхаус 120м2 3+1 пентхаус 183 м2 4+1 пентхаус 225 м2 Все апартаменты продаются со стальными входными дверями, полной чистовой отделкой, напольной плиткой или/ и паркетом, скрытыми светильниками во всех комнатах, встроенной кухней, электрической плитой, духовым шкафом, смесителями на кухне и ванной комнате, двойное остекление окон. Отличный вариант для инвестиций и рассрочки платежей на период строительства комплекс. открытый бассейндетский бассейнкрытый бассейнаквапаркджакузибар у бассейнатренажерный залсаунапарнаядушевые и туалетыконференц-залТВ-залигровая комнатасаддетская площадкаспутниковая системаинтернетдомофонгенераторзона для барбекюкруглосуточная охранаоткрытый паркинг.
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, садовые дуплексы 3+1 и 4+1, пентхаусы 6+2, 8+2. Площадь апартаментов от 108,94 до 428,29 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Оба это тихий семейный район Алании идеально подходящий как для комфортного проживания с семьей, отдыха, так и для инвестиций. Данный объект будет располагаться на территории 7114 м², состоять из 5 блоков и 65 квартир различных планировок с современным дизайном. Удаленность от моря составляет всего 2.5 км., и всего 3 км. от центра Алании. В строительстве данного объекта используются материалы высокого качества, а территория комплекса может похвастаться своей богатой инфраструктурой, включающей в себя все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха круглый год.  •1+1 от 57м² до 60м²•2+1 от 86м² до 147м²•3+1 от 113м² до 205м²•4+1 от 185м² до 245м² Имеются так же апартаменты с садом, террасой, 2-мя балконами и пентхаусы. •Ухоженная зелёная территория•Бассейн•Зона для барбекю•Фитнес зал с многочисленными тренажёрами •Сауна•Хамам•Парная•Массажные зоны•Детсткая площадка•Парковка•Генератор •Консьерж•Лифт•Система безопасности на всей территории комплекса Начало строительства январь 2021 года.Окончание строительства ноябрь 2022 года.
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