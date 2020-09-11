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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!

Мерсин, Турция
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О комплексе

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Квартира 1+1 – 50.000 ЕВРО – 65 М2 общая площадь, 50 М2 - жилая площадь.

Квартиры 2+1 – 73.000 ЕВРО – 95 М2 общая площадь, 80 М2 - жилая площадь.

ВСЕГО 150 КВАРТИР ПО 11 КВАРТИР 1+1,3 КВАРТИРЫ 2+1 НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ

10 ЭТАЖЕЙ

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 375 МЕТРОВ

СКИДКА 5% ПРИ 100 % ОПЛАТЕ.

50% ПЕРВЫЙ ВЗНОС

  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ПРИРОДНОГО ГАЗА

2. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИФТА

4. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

5. ВОДО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА КРЫШАХ

6. ВИДЕОДИАФОННАЯ СИСТЕМА

7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР

  ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ

2. ГАРДЕРОБ

3. ШКАФЫ В ВАННОЙ

4. ГРАНИТНЫЕ КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

5. ОКНА П ПВХ

6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА

7. 1. КЛАССНАЯ САНТЕХНИКА

8. 1. КЛАССНАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА

9. ПАРКЕТ 8 ММ

  НАРУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

4. КАМЕЛИЯ

5. БАРБЕКЮ

ДАТА НАЧАЛА:31.03.2023 года

ДАТА КОНЧАНИЯ :31.05.2024 года

Местонахождение новостройки
Мерсин, Турция
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Рады предложить вашему вниманию новый строящийся жилой комплекс, который расположен в Алании в популярном районе Оба. Расстояние до моря составляет 2 км. Оба-один из престижных районов Алании, в котором есть вся необходимая городская инфраструктура. Здесь находится гипермаркет Метро, торговый центр Аланиум, множество ресторанов, небольших магазинов, парков, детских площадок, теннисных кортов и футбольных полей.

Новый проект расположен на земельном участке 1.938 м2 и будет состоять из двух 5-ти этажных блоков. Комплекс расположен недалеко от всех кафе, ресторанов, магазинов, а также центра города Алании.

В продаже имеются квартиры следующих планировок:

1+1 общей площадью 46 м2

2+1 общей площадью 107 м2

В Комплексе предусмотрена прекрасная внутренняя инфраструктура, с широким спектром удобств и услуг для полноценной жизни и отдыха.

 

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