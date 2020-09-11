Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
О комплексе
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Квартира 1+1 – 50.000 ЕВРО – 65 М2 общая площадь, 50 М2 - жилая площадь.
Квартиры 2+1 – 73.000 ЕВРО – 95 М2 общая площадь, 80 М2 - жилая площадь.
ВСЕГО 150 КВАРТИР ПО 11 КВАРТИР 1+1,3 КВАРТИРЫ 2+1 НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ
10 ЭТАЖЕЙ
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 375 МЕТРОВ
СКИДКА 5% ПРИ 100 % ОПЛАТЕ.
50% ПЕРВЫЙ ВЗНОС
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ПРИРОДНОГО ГАЗА
2. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИФТА
4. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР
5. ВОДО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА КРЫШАХ
6. ВИДЕОДИАФОННАЯ СИСТЕМА
7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА
1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ
2. ГАРДЕРОБ
3. ШКАФЫ В ВАННОЙ
4. ГРАНИТНЫЕ КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ
5. ОКНА П ПВХ
6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА
7. 1. КЛАССНАЯ САНТЕХНИКА
8. 1. КЛАССНАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА
9. ПАРКЕТ 8 ММ
НАРУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
4. КАМЕЛИЯ
5. БАРБЕКЮ
ДАТА НАЧАЛА:31.03.2023 года
ДАТА КОНЧАНИЯ :31.05.2024 года