Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 371,288
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О комплексе
Жилой комплекс, состоит из 2-х высоких зданий, 270 квартир c 2-3 спальнями. Кроме квартир, в проекте есть 335 парковочных мест, бассейн, оборудованный тренажерный зал, сауна и 4 магазина.Расположение и объекты поблизости
Находится в районе, где проводятся самые важные исследования в области градостроительства Стамбула.
Спроектирован в выгодном месте Картала - на шоссе E5 - E6, рядом со станцей метро и автомагистралями. Недалеко от аэропорта им. Сабихи Гекчен.
Картал стал выгодным районом в Стамбуле благодаря проектам развития, построенным за последние 8 лет. По этой причине он стал местом, которое обеспечивает высокую доходность от инвестиций благодаря постоянно растущим ценам на квадратные метры.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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