Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция

Жилой комплекс, состоит из 2-х высоких зданий, 270 квартир c 2-3 спальнями. Кроме квартир, в проекте есть 335 парковочных мест, бассейн, оборудованный тренажерный зал, сауна и 4 магазина.

Расположение и объекты поблизости

Находится в районе, где проводятся самые важные исследования в области градостроительства Стамбула.

Спроектирован в выгодном месте Картала - на шоссе E5 - E6, рядом со станцей метро и автомагистралями. Недалеко от аэропорта им. Сабихи Гекчен.

Картал стал выгодным районом в Стамбуле благодаря проектам развития, построенным за последние 8 лет. По этой причине он стал местом, которое обеспечивает высокую доходность от инвестиций благодаря постоянно растущим ценам на квадратные метры.