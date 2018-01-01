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Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 371,288
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Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс, состоит из 2-х высоких зданий, 270 квартир c 2-3 спальнями. Кроме квартир, в проекте есть 335 парковочных мест, бассейн, оборудованный тренажерный зал, сауна и 4 магазина.

Расположение и объекты поблизости

Находится в районе, где проводятся самые важные исследования в области градостроительства Стамбула.

Спроектирован в выгодном месте Картала - на шоссе E5 - E6, рядом со станцей метро и автомагистралями. Недалеко от аэропорта им. Сабихи Гекчен.

Картал стал выгодным районом в Стамбуле благодаря проектам развития, построенным за последние 8 лет. По этой причине он стал местом, которое обеспечивает высокую доходность от инвестиций благодаря постоянно растущим ценам на квадратные метры.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 371,288
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Окончание строительства - май 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 800 метров
  • Аэропорт Стамбула - 33 км
  • Станция метро - 1,5 км
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Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Центральное отопление
  • Декоративная подсветка
  • Система безопасности
Расположение и объекты поблизости
  • Ближайшая больница - 4 минуты
  • Аптеки - 2 минуты
  • Ближайший торговый центр - 7 минут
  • Отделения банка - 4 минуты
  • Отели - 2-3 минуты
  • Ближайший ресторан - 14 минут
  • Ближайшая школа - 4 минуты
  • Ближайшая станция метро Сейрантепе - 4 минуты
  • Центральная мечеть - 2 минуты
  • Городской лес Ататюрка - 14 минут
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро.

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