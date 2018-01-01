Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
от € 2,232,776
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О комплексе
Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз.
Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума.
Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной.
У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален.
Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г.
В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная.Удобства и оснащение в доме
Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната.Расположение и объекты поблизости
Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул.
- Близко к Черному морю, пешком 20 минут
- Мост Султана Селима Явуза - 5 км
- Центр города - 30 км
- Лес - 3 км
Местонахождение новостройки
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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