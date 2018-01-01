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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 195,500
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 210 квадратных метра. Расстояние до моря 1300 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
от € 195,500
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в завершающемся проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 49 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты квартир:

  • с 2 спальнями: $695.000 - $828.000
  • с 3 спальнями: $823.000 - $1.390.000
  • с 4 спальнями: $974.000 - $2.535.000
  • с 5 спальнями: $2.067.000 - $2.882.000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый проект реновации включает 9 зданий. В одном из них будет отель, в остальных — квартиры, офисы и магазины. Для жильцов квартир работает отельный сервис: уборка, химчистка и консьерж. В здании есть бассейн, тренажёрный зал, кинозал, спа-зона.

Преимущества

Подходит для получения гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в культурном центре Стамбула, в 5 минутах ходьбы (300 м) от площади Таксим и проспекта Истикляль — район Бешикташ.

Недвижимость находится в 300 метрах станции метро, рядом с магазинами, музеями и галереями, в 38 км от аэропорта Стамбула.

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