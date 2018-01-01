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Жилой комплекс Новые квартиры в Алании - верхняя Оба

Каракокали, Турция
от € 175,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в Алании - верхняя Оба
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 46 до 221 м2. Расстояние до моря 2500 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в Алании - верхняя Оба
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными маршрутами, хамамом, сауной, мечетью и спортивными площадками, круглосуточной охраной, бассейном, кафе, садом, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости
  • Канал Стамбул - 2 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Торговый центр - 11 минут
  • Больница - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
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