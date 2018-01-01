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Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья

Каракокали, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 121 квадратных метра. Расстояние до моря 3200 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья
Каракокали, Турция
от € 135,000
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты вилл:

  • Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000
  • Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
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Сдача в: 2025
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 65 до 390 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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