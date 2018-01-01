Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья

Мраморноморский регион, Турция

Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты вилл:

Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000

Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле: