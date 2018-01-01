Жилой комплекс Exodus Dreams Residence
Akarca, Турция
от € 110,000
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О комплексе
Exodus Dreams Residence Payallar - новый проект комфорт класса в перспективном районе Паяллар, Аланья. Предусмотрен трансфер к пляжу, поэтому расстояние до моря не составит никаких неудобств. Вдоль набережной ходит общественный транспорт в центр и другие районы Аланьи, соседний городок Авсаллар.Строительство комплекса будет начато в сентябре 2022 года и завершится в декабре 2023 года. До окончания строительства доступна рассрочка платежей без %, с первоначальным взносом от 40% и фиксированной стоимостью апартаментов. Гибкий график погашения платежей.Паяллар представляет собой уютный малоэтажный городок на западе от Аланьи, всего в 10 км от ее исторического центра. Такое расположение открывает ближайшие перспективы застройки для этого городка. Расстояние от комплекса до пляжей 1,8 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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