Жилой комплекс Exodus Aqua Deluxe Konakli

Gazipasa, Турция

Сдача в: 2023

Комфортабельный Жилой Комплекс расположен в живописном районе Газипаша в г. Алания. Проект находится всего в 1 км от моря и в 3 км от аэропорта Газипаша. Рынки, базар и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от данного проекта.

Жилой Комплекс состоит из одного 6-ти этажного блока, общее количество квартир 58. В проекте представлены квартиры: 1+1 (46м2.) и дуплексы 2+1 (97-113м2.).

Комплекс предлагает жизнь в комфорте отеля с такими удобствами, как фитнес, турецкая баня, сауна, комната развлечений, комната для игры в сквош, соляная комната, парная, зоны отдыха, кафе-бар и мини-клуб. Жилой Комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2023г.