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Жилой комплекс Exodus Aqua Deluxe Konakli

Конаклы, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Exodus Aqua Deluxe Konakli
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О комплексе

Жилой комплекс таунхаусов Exodus Aqua Deluxe – элитная недвижимость на Средиземном море.Комплекс находится в 200 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами. Рядом с проектом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море.350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.Локация: курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл.Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!В Конаклы есть все необходимое для комфортного проживания круглый год: продуктовые и хозяйственные магазины, пекарни, овощные лавки, кафе, рестораны, ночной клуб, отделения банков, фермерский рынок. Главная достопримечательность региона - это красивые пляжи. Пляжи в Конаклы чистые с мелкой песчаной или галечной поверхностью, оборудованные зонтиками, лежаками и душевыми кабинками. На пляжах также есть множество кафе и ресторанов, где вы можете отведать местные блюда и насладиться живой музыкой.
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция
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Жилой комплекс Exodus Aqua Deluxe Konakli
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Современный проект с отличным расположением в очень хорошем районе Этот проект включает в себя модели квартир в нескольких стилях с социальным пространством, подходящим для семей В дополнение к наличию школы рядом со комплексом, этот проект примыкает к ряду объектов и услуг Жизненно важная транспортная сеть, которая соединяет проект с наиболее важными районами Стамбула и его центрами Готовый титул, с гарантией аренды и перепродажей квартир
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 48 до 185 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
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Gazipasa, Турция
Сдача в: 2023

Комфортабельный Жилой Комплекс расположен в живописном районе Газипаша в г. Алания. Проект находится всего в 1 км от моря и в 3 км от аэропорта Газипаша. Рынки, базар и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от данного проекта.

Жилой Комплекс состоит из одного 6-ти этажного блока, общее количество квартир 58. В проекте представлены квартиры: 1+1 (46м2.) и дуплексы 2+1 (97-113м2.).

Комплекс предлагает жизнь в комфорте отеля с такими удобствами, как фитнес, турецкая баня, сауна, комната развлечений, комната для игры в сквош, соляная комната, парная, зоны отдыха, кафе-бар и мини-клуб. Жилой Комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2023г.

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