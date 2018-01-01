Жилой комплекс Exodus Premium Town

Мраморноморский регион, Турция

Обзор:

Avrupa Konutlari - это специальное сооружение, расположенное между городом и лесом. Это развитие предназначено для людей, которые хотят сосуществовать с природой и жить в обстановке, покрытой соснами. Avrupa Homes стремится помогать людям, которые не ставят под угрозу свое счастье или счастье своих близких. Инвестируйте в свою независимость и дом, который делает вас счастливыми со всех сторон.

Зачем покупать эту недвижимость:

Удобный доступ к главной магистрали.

На месте роскошные удобства.

Просторное открытое пространство.

Подходит для гражданства.

Расположение:

Отель Avrupa Konutlari Camlivadi расположен в Кагитане, Стамбул, недалеко от автомагистрали ТЕА, очень оживленного района. Международные объекты, включая Мемориальную больницу и Коланскую международную больницу, находятся недалеко от резиденции. Ближневосточный университет, Американский университет и Университет Босфора являются одними из самых близких международных университетов. Отель Maslak находится всего в 3 минутах езды от станции Avrupa Konatlari в центре Стамбула, а ближайшая автобусная остановка, станция метро Mecidiyekoy и станция Kagithane - все в 5 минутах езды.

Расстояния:

Одна минута от шоссе ТЕА; две минуты от Хаварая ( Монорельс ); и две минуты от Vadi Istanbul Mall.

5 минут от моста ФСМ.

25 минут от аэропорта Стамбула.

3 минуты от Маслака.

Цены и доступность:

1 + 1 имеет размер 105 м2 и начинается с 650 000 долларов США.

2 + 1 с размером 103 м2 и начальными затратами в США $ 694 000.

Цены на 3 + 1, площадью 172 м2, начинаются с 926 000 долларов США.

4 + 1 с размером 207 м2 и ценой, начинающейся с 1,266 000 долларов США.

5 + 1 - это здание площадью 239 м2 с ценами, начинающимися с 1,565,000 долларов США.