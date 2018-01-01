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Жилой комплекс Exodus Premium Town

Akarca, Турция
от € 160,000
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Жилой комплекс Exodus Premium Town
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О комплексе

Тишина, спокойствие, близость к природе и душевная гармония — в своем доме у моря!Масштабный премиум комплекс-городок в экологически чистом районе Аланьи - Каргыджак.Проект состоит из разных участков, на которых будут расположены несколько типов недвижимости. Каждый клиент сможет выбрать идеальный дом у моря, исходя из своих предпочтений. Апартаменты 1+1, двухуровневые пентхаусы 2+1, дуплексы 2+1 на нижних этажах, отдельно стоящие триплекс виллы и сдвоенные виллы.Инфраструктура комплекса: открытые бассейны, крытые бассейны, SPA зона, хаммам, финская сауна, парная комната, фитнес-студии, спортивные площадки, теннисные корты с разным покрытием, зеленые сады, детские площадки, игровая комната, библиотека, лаунж зоны с фонтанами, хобби-рум, переговорные комнаты, музыкальная комната, маркет, беспроводной интернет, электрогенераторы, паркинги, охрана и видеонаблюдение 24/7.Каргыджак один из самых живописных районов Аланьи, находится на западе от ее центра. Расстояние до пляжей Каргыджака от комплекса — 3 км. На набережной сконцентрирована инфраструктура: супермаркеты, рестораны, торговый центр, аптека, банкоматы, транспорт, сервисы. В 10-15 минутах пути от дома есть школы, детские сады. Также в Аланье естьколледжи, лицеи, университет.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Exodus Premium Town
Akarca, Турция
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Застройщик: W Estates

Обзор:

Avrupa Konutlari - это специальное сооружение, расположенное между городом и лесом. Это развитие предназначено для людей, которые хотят сосуществовать с природой и жить в обстановке, покрытой соснами. Avrupa Homes стремится помогать людям, которые не ставят под угрозу свое счастье или счастье своих близких. Инвестируйте в свою независимость и дом, который делает вас счастливыми со всех сторон. 

 

Зачем покупать эту недвижимость:

  • Удобный доступ к главной магистрали. 
  • На месте роскошные удобства. 
  •  Просторное открытое пространство.
  •  Подходит для гражданства.

Расположение:

Отель Avrupa Konutlari Camlivadi расположен в Кагитане, Стамбул, недалеко от автомагистрали ТЕА, очень оживленного района. Международные объекты, включая Мемориальную больницу и Коланскую международную больницу, находятся недалеко от резиденции. Ближневосточный университет, Американский университет и Университет Босфора являются одними из самых близких международных университетов. Отель Maslak находится всего в 3 минутах езды от станции Avrupa Konatlari в центре Стамбула, а ближайшая автобусная остановка, станция метро Mecidiyekoy и станция Kagithane - все в 5 минутах езды.

Расстояния:

 

  • Одна минута от шоссе ТЕА; две минуты от Хаварая ( Монорельс ); и две минуты от Vadi Istanbul Mall. 
  • 5 минут от моста ФСМ. 
  • 25 минут от аэропорта Стамбула. 
  • 3 минуты от Маслака.

Цены и доступность:

1 + 1 имеет размер 105 м2 и начинается с 650 000 долларов США. 

2 + 1 с размером 103 м2 и начальными затратами в США $ 694 000. 

Цены на 3 + 1, площадью 172 м2, начинаются с 926 000 долларов США. 

4 + 1 с размером 207 м2 и ценой, начинающейся с 1,266 000 долларов США. 

5 + 1 - это здание площадью 239 м2 с ценами, начинающимися с 1,565,000 долларов США.
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с полной инфраструктурой - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 164 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Cад на территории жилого комплекса  Прогулочная зона Открытый бассейн Аква-парк Зона барбекю  Детская площадка Kорт для игры в теннис, футбол, баскетбол Фитнес  Кинозал Спа Хамам Римская паровая комната Финская сауна Комнаты для массажа Крытый бассейн с подогревом Комната для отдыха Игровая зона Открытая и закрытая автомобильные парковки Wi-Fi на территории комплекса 24/7 видеонаблюдение и охрана Генератор Спецификация здания: • основной блок, 12 этажей • 9 блоков по 4 этажа • 264 квартиры • Площадь участка: 10.000 м² Aпартаменты: Основной корпус: • 1+1, • 2-1 дуплекс, • 3+1 дуплекс - А блок: • 5+1 гардэн дуплекс. • 2+1, • 5+1 дуплекс - В блок: • 5+1 гардэн дуплекс. - 2+1, • 5+1 дуплекс - С блок: • 5+1 гардэн дуплекс. - 2+1, . 5+1 дуплекс -D блок: • 3+1. • 1+1. • 2+1 дуплекс - Е блок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс .   F блок: • 4+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс - Gблок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс 1+1,. -Н блок: •4+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс - I блок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс   ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА - декабрь 2024
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