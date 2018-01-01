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Жилой комплекс Exodus Nature Residence

Каракокали, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Exodus Nature Residence
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О комплексе

Проект высшего класса по комфорту - Exodus Nature Residence (Эксодус Нейчер Ресиденс). Резиденция с наполнением отеля 5 звезд, квартиры Алании от Stay Investment, с возможностью рассрочки. Exodus Nature Residence – просторный комплекс с обширной внутренней инфраструктурой, в тихом месте. Практически с каждой квартиры открывается приятный вид на горы, природу.Оптимальный вариант недвижимости для жизни в Турции, также выгодно купить квартиру в районе Оба именно в этом комплексе для сдачи в аренду.  Проект Exodus Nature Residence расположен в верхней части популярного района Оба курорта Алания, в окружении природы и на незначительном расстоянии от административного центра. Резиденция состоит из трех 5-этажных блоков, всего 124 квартир.  Стройка началась в январе 2021. Окончание строительства Exodus Nature Residence: август 2022.   Район Оба один из самых востребованных у граждан СНГ и покупателей из других стран мира. Прямо возле комплекса по средам проходит большой фермерский базар. Вблизи – маркеты Bim, 101, Migros, аптека, пекарня. Также рядом школа Hussein Girenes Science High School и Obaköy Ortaokulu.Exodus Nature Residence расположен в 3,3 км от моря, 3 000 м от центра города Алания и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). 
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Exodus Nature Residence
Каракокали, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.

Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.

Почти все квартиры в блоке А - двухкомнатные, и в каждой есть балкон.

Удобства и оснащение в доме

В квартирах есть высококачественная отделка, система «умный дом».

В центре комплекса расположена зеленая площадь с местами для отдыха, магазинами, кафе и площадками для проведения мероприятий.

Преимущества
  • При покупке квартиры от 549 000 - скидка при оплате сразу 25%, при рассрочке максимальная скидка 20%
  • Возможны расчеты в долларах США. Без рисков, связанных с использованием национальной валюты
  • Необязательно находиться на территории Турции и знать турецкий язык
  • Безвизовый въезд в 100+ стран. Включая Гонконг, Таиланд, Бразилию, Японию
  • Возможность получения визы США. Обладатель турецкого гражданства может подать заявку на получение шенгенской визы, визы США или резидентства в ЕС
  • Паспорта на всю семью. Вместе с основным инвестором гражданство одновременно получат супруг(а) и дети до 18 лет
  • Нет необходимости подтверждать происхождение средств или наличие стабильного дохода
  • Необязательно становиться налоговым резидентом
  • Недвижимость можно продать через 3 года, паспорта останутся навсегда
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Шишли, на европейской стороне города. Это деловой, культурный и торговый центр Стамбула.

За 9 минут на автомобиле можно добраться до деловых кварталов города: Fulya, Esentepe, Cumhuriyet и Левент. Здесь расположены небоскребы и офисные здания с представительствами банков и турецких и международных компаний.

До популярных районов Таксим и Нишанташи, с дорогими торговыми улицами, ресторанами, музеями и галереями, можно доехать на автомобиле за 10 минут.

Вблизи от комплекса находится один из крупнейших торговых центров Европы — Джевахир, до которого можно добраться пешком менее чем за 20 минут.

Прибрежная зона с дворцом Долмабахче, парком Maçka, пристанью Kabataş и стадионом Vodafone находится менее чем в 10 минутах езды на автомобиле от проекта.

До исторического центра Стамбула — района Султанахмет — можно добраться за 17 минут на автомобиле. До международного аэропорта Стамбула — за 30 минут.

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