  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Exodus Hill Residence

Жилой комплекс Exodus Hill Residence

Махмутлар центр, Турция
от € 120,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Exodus Hill Residence
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Exodus Hill Residence расположен в окружении природы, в самом динамично развивающемся районе Алании – в Махмутларе. Exodus Hill находится на одном уровне со знаменитым комплексом Azura Park и непосредственно по-соседству с самым первым комплексом в линейке Эксодус – Exodus Residence Mahmutlar. Жилой комплекс Exodus Hill состоит из двух 12-этажных блоков и, в общей сложности, 144 квартир.   Exodus Hill Residence расположен всего в 1 800 метрах от моря и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). Район Махмутлар – один из самых популярных у иностранцев районов Алании, активная и динамичная жизнь в котором не прекращается круглый год. Начало строительства: апрель 2021. Окончание строительства: май 2022. Тихое место в густо застроенном Махмутларе, Аланья. Вид на море! Всё необходимое находится в пешей доступности. Идеальная локация в Алании для жизни и покупки под сдачу в аренду. Такая недвижимость в Махмутларе перевернет ваше понимание недорогой квартиры в новострое, ведь это полноценный комфорт класс. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Akarca, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Стильный и современный Жилой Комплекс в Алании
Каракокали, Турция
Жилой квартал Трехкомнатная квартира на продажу в Алании, Тосмур
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Exodus Hill Residence
Махмутлар центр, Турция
от € 120,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,65 до 176,55 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает фитнес-центром, парной, сауной, тренажерным залом и студией пилатеса, кинотеатром, многофункциональным помещением.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Преимущества

Гарантированная доходность 5% на 2 года в турецких лирах.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 300 метров
  • Метробус - 500 метров
  • Левент - 5 минут
  • Маслак - 10 минут
  • Таксим - 12 минут
  • Мост через Босфор - 15 минут
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с различными планировками.

Резиденция располагает фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, пешеходными и велосипедными дорожками, сауной, бассейнами, детскими площадками, магазинами, кафе и ресторанами, ухоженной территорией.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с достопримечательностями и всей необходимой инфраструктурой, в 20 минутах от аэропорта, в пешей доступности от парков.

Realting.com
Перейти