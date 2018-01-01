Жилой комплекс Exodus Garden Residence
Авсаллар, Турция
от € 98,000
О комплексе
Exodus Garden Residence расположен в городе Аланья – район Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инджекум. Exodus Garden Residence состоит из 2 жилых блоков, 8 этажей с общей численностью 86 квартир. На выбор есть квартиры 1+1 квартиры 50 кв.м. и 2+1 пентхаусы по 110 кв.м. Exodus Garden Residence расположен всего в 1 500 метрах от знаменитого пляжа Инчекум.Старт строительства в феврале 2021 года и будет завершен в мае 2022 года.Окрестности этого комплекса вызывают восторг на просмотрах. В окружении хвои, вблизи лучшего пляжа! Такая недвижимость в Турции создана нами для вашего настоящего отдыха у моря, в уединении и спокойствии. Окруженное лесом, уютное и тихое место в самом перспективном районе Алании! Сюда приезжают отдыхать местные жители со всей провинции.Район стремительно застраивается, и уже скоро здесь появится еще больше объектов социальной инфраструктуры. Спешите купить недвижимость в Алании от застройщика, цены на которую даже выгоднее, чем на вторичное жилье.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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