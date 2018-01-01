  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Exodus Garden Residence

Жилой комплекс Exodus Garden Residence

Авсаллар, Турция
от € 98,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Exodus Garden Residence
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Exodus Garden Residence расположен в городе Аланья – район Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инджекум. Exodus Garden Residence состоит из 2 жилых блоков, 8 этажей с общей численностью 86 квартир. На выбор есть квартиры 1+1 квартиры 50 кв.м. и 2+1 пентхаусы по 110 кв.м. Exodus Garden Residence расположен всего в 1 500 метрах от знаменитого пляжа Инчекум.Старт строительства в феврале 2021 года и будет завершен в мае 2022 года.Окрестности этого комплекса вызывают восторг на просмотрах. В окружении хвои, вблизи лучшего пляжа! Такая недвижимость в Турции создана нами для вашего настоящего отдыха у моря, в уединении и спокойствии. Окруженное лесом, уютное и тихое место в самом перспективном районе Алании! Сюда приезжают отдыхать местные жители со всей провинции.Район стремительно застраивается, и уже скоро здесь появится еще больше объектов социальной инфраструктуры. Спешите купить недвижимость в Алании от застройщика, цены на которую даже выгоднее, чем на вторичное жилье.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Апартаменты на первой линии в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс камформ класса в Оба
Ciplakli, Турция
Жилой квартал Недвижимость в Алании в тихом районе
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новый ЖК в привлекательном районе Оба - Алания
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Exodus Garden Residence
Авсаллар, Турция
от € 98,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с живописным видом и парковочными местами.

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Особенности квартир
  • Стальная дверь с отделкой из дерева
  • Видеодомофон
  • Ламинат
  • Плиточный пол
  • Кухонная мебель
  • Встроенная варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина
  • Двойные стеклопакеты
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралью Е5, торговыми центрами и университетами.

  • Пляж - 3 км
  • Аэропорт - 25 км
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 134 квадратных метра. Расстояние до моря 2000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Realting.com
Перейти