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Жилой комплекс Faralya Residence

Akarca, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Faralya Residence
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О комплексе

Faralya Residence жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в развивающемся районе Паяллар под Аланией, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Faralya Residence
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от € 109,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбульском бассейне Экспресс в качестве безопасной и комфортной инвестиции в Турцию. Наслаждайтесь проживанием в гостиничных апартаментах с международными услугами и стандартами, включая интеллектуальную систему управления. Подходит для условий турецкого гражданства. Он включает в себя 223 магазина с широкими фасадами и отличительными архитектурными проектами, что придает проекту дополнительную коммерческую и инвестиционную ценность.
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