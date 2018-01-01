Жилой комплекс Prime Loft Residence
Махмутлар центр, Турция
от € 125,000
О комплексе
Жилой комплекс Prime Loft Residence Mahmutlar находится над центральной частью города, при этом в окружении деревьев и плантаций, с видом на горные ландшафты. До улицы Ататюрка и центрального бульвара Мендерес всего 700 м, до площади рынка 900 м. На этой же улице муниципальные детский сад и начальная школа. Дорога до моря проходит по прямой и через центр Махмутлара. Тихое место вблизи всей инфраструктуры.Видовые характеристики: из окон панорама на горы, город, море с верхних этажей. Здесь нет плотной застройки окна и старого жилого фонда.Старт проекта: март 2022. Завершение строительства: май 2023.Prime Loft Residence Mahmutlar состоит из одного жилого 11-ти этажного блока из 107 квартир и огражденной территории с социальными зонами, большая площадь земельного участка 3000 м2, много пространства под ландшафтный дизайн, зоны отдыха.Район Аланьи Махмутлар. Тихое место вблизи центра городка! До благоустроенных пляжей и пляжных клубов 1 200 метров.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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