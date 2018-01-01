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Жилой комплекс Exodus Green Hill Residence

Akarca, Турция
от € 158,000
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Жилой комплекс Exodus Green Hill Residence
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О комплексе

Exodus Green Hill Residence состоит из двух жилых 13-ти этажных блоков и закрытой территории с социальными зонами.Современный комплекс с бассейном и полной инфраструктурой для отдыха не выходя за пределы дома. Идеальный вариант для семей, которым важен комфорт. Мы внедряем курортную концепцию жилья, чтобы вы смогли наслаждаться жизнью и купить недвижимость в Стамбуле комфорт класса по самой выгодной стоимости. 4,8 км до побережья Мраморного моря, прогулочной набережной. 655 м от большой территории леса Айдос, где находятся зоны отдыха, рекреационные парки, уникальные природные достопримечательности, водоемы.Комплекс расположен в Якаджике, в новом районе Картал. До ближайшей станции метро 3 км. Рядом с комплексом есть магазины, аптеки, муниципальные школы, больницы, торговые центры и другая городская инфраструктура. Расположение обеспечит возможность гулять в лесу с семьей, дышать целебным хвойным воздухом в мегаполисе, быстро добираться до пляжей.   Видовые характеристики: из окон открываются виды на лес, море, город. Завершение строительства: март 2023.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Exodus Green Hill Residence
Akarca, Турция
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Застройщик: Stay Property
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Жилой комплекс Новые квартиры на завершающей стадии строительства в районе Оба
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Yaylali, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новая, светлая квартира в Кестеле, Алания - Мы рады предложить вам новую, яркую квартиру в Кестеле, Алания. Кестель - это новая развивающийся район Алании. тут гармонично сочетаются старые постройки с новостройками. В Кестеле вы можете прогуляться в апельсиновом и банановом саду, наслаждиться песчаным пляжем, а также можете покататься на велосипеде вдоль набережной.  Комплекс находится всего в 100 метрах от пляжа, в нескольких минутах ходьбы от рынка и детского парка. Общественная автобусная остановка находится всего в 50 метрах. Квартира расположена в хорошо управляемом комплексе с такими удобствами как: кафе, сауна, бассейн, автостоянка, детский парк.  Квартира очень светлая,просторная и уютная. Кухня спроектирована по американскому типу,имеется встроенная гранитная столешница. С кухни плавно перететка щей в гостиную вы можете выйти на просторную лоджию и насладиться на ней прекрасными видами под чашечку чая или турецкого кофе. 
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