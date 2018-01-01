Жилой комплекс Exodus Green Hill Residence
Akarca, Турция
от € 158,000
1 / 2
О комплексе
Exodus Green Hill Residence состоит из двух жилых 13-ти этажных блоков и закрытой территории с социальными зонами.Современный комплекс с бассейном и полной инфраструктурой для отдыха не выходя за пределы дома. Идеальный вариант для семей, которым важен комфорт. Мы внедряем курортную концепцию жилья, чтобы вы смогли наслаждаться жизнью и купить недвижимость в Стамбуле комфорт класса по самой выгодной стоимости. 4,8 км до побережья Мраморного моря, прогулочной набережной. 655 м от большой территории леса Айдос, где находятся зоны отдыха, рекреационные парки, уникальные природные достопримечательности, водоемы.Комплекс расположен в Якаджике, в новом районе Картал. До ближайшей станции метро 3 км. Рядом с комплексом есть магазины, аптеки, муниципальные школы, больницы, торговые центры и другая городская инфраструктура. Расположение обеспечит возможность гулять в лесу с семьей, дышать целебным хвойным воздухом в мегаполисе, быстро добираться до пляжей. Видовые характеристики: из окон открываются виды на лес, море, город. Завершение строительства: март 2023.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы