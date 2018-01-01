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Жилой комплекс Luvi Residenсe

Аланья, Турция
от € 125,000
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Жилой комплекс Luvi Residenсe
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О комплексе

Новый проект Stay Investment в 4.8 км от международного аэропорта Газипаша и 1 км от чистого широкого пляжа - Luvi Residenсe.Жилой комплекс Luvi Residenсe включает внутреннюю зону общего пользования как в отелях 5*. Это комфортный вариант для тихой, спокойной жизни в солнечной Турции, а также оптимальная покупка под сдачу в долгосрочную аренду. На этапе строительства вы можете купить квартиру в Газипаша Турция недорого, с очевидной перспективой роста стоимости в ближайшие годы.Резиденция состоит из одного корпуса на 60 квартир и большой территории. Даже такая недорогая недвижимость в Турции дает право оформления вида на жительство для всей семьи. Спешите сделать резерв, часть квартир 1+1 уже продана и всего несколько дуплексов 2+1 остались в продаже.Газипаша – зеленый, самый экологически чистый район, где выращивают фрукты и овощи на экспорт. Большая часть жителей проживает и работает здесь постоянно, даже вне сезона городок не пустует, как некоторые районы Алании. Учитывая это, в Газипаша недвижимость оптимально подходит для ПМЖ.Окончание строительства Luvi Reсidense: декабрь 2022.
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Luvi Residenсe
Аланья, Турция
от € 125,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Супер предложение под инвестиции в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 49 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Новый строителный проект в развязке и в истории, в том числе в тх. Изюминкой это комплекса являетсь близать к морю. Все 650 метров – и вид народных отдыхов на князе. Яркое колнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво преливаушийсья на сальнце. Каждай день в смёте любоватия красотами Алании и ихштывать максималный комфорт своего жиля.

 

Жилой комплекс расположен в уютном крае с удобным инфраструктурой. В 6 минутах едды на машине от комплекса располагется толговый центр. Победи разложены небольшие магазины. Дойти до морья можно за 10 минут.

 

Прощадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составилет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка прощадью 750 кв.м. и облатренней инфраструктуры. Прект предлягат 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 прощадью 55 кв.м. и пентахусы 2 + 1 прощадью 110 кв.м. Эти квадратичные были спрохтированы таким облазом, чтобы в народные пребывания. Пентхаусы – Это идеалний вид жизни больших семей. Уни располеены на верхних этажах, из окна открайваэця порамный вид.

 

Квартиры с чистовой отделкой по принципу заэхал-живи. Квартиры с готовской кухней, ванными комнатами и освещенем. Также будут вывод по кондционер, чо облагчит его установку хозяином. Набор этих от имени, всё чу ужно будет селат – эб. Все работы прородиаця с исползованемом материалов премиум-класса.

 

Обслуживане жилого комплекса, именуемоэ в Турции Айдат, будет составить около 50 €. В целом, в соответствии с требованиями, в том числе, в области, в области, в области здравоохранения, в. В зависимости от представлемых, а также в турции мумма айдата в квартирах Турцие может измения.

 

Комплекс будет располагат инфраструктурой отелного типа. Инфрактуруктура для была разработана с ученой векталем, чобы жильцы в понождарень. Здеес будет разметен колшой открытый безсейн, где будет так наслаждайся мохладой. Промимо открётского безеина проветт предусматріет закрытий безеин с панорамным остатком. В конце концов, вы можете найти народную часть Турецкой Ривьерой. Для уютны завтраков в тени дэревьев будут размещены беседки. Вы должны найти пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, но не представивет свиднь без спорта, была разбработана фитнес-зона, где выэтеэ популярне. И, Конечно, для того, чтобы сделать заказ на могут восполькой и парилкой. Ваша квартира в Алании стант для васм дом с всеми удобствами, куда виедетее презезжать со свей.

 

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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59,5 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 1550 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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