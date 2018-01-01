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Жилой комплекс Exodus Resort Comfort City

Махмутлар центр, Турция
от € 107,000
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Жилой комплекс Exodus Resort Comfort City
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О комплексе

Exodus Resort Comfort City это новая резиденция в Махмутларе - 3000 метров от моря.Новая резиденция воплощает популярную концепцию отельного типа, где инфраструктуру превосходит все ожидания.  Наслаждайтесь природой и климатом Турции в полной мере. Выбирайте концептуально новое жилье. Успейте купить квартиру в комплексе-городке с уникальной инфраструктурой. Мы вкладываем в этот проект свой многолетний опыт застройщика и агентства недвижимости. Находясь в этом комплексе, ни у кого не возникнет ощущения, что чего-то не хватает. Здесь будет абсолютно все для жизни, воспитания детей, отдыха, оздоровления, досуга, комфортного быта.О беспроцентной рассрочке: для Вашего удобства предлагаем возможность заплатить за квартиру в Махмутларе в беспроцентную рассрочку до конца строительства. Первый взнос — 30%, остальное — по удобному Вам графику.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Exodus Resort Comfort City
Махмутлар центр, Турция
от € 107,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в бутик-проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 139 квадратных метра. Расстояние до моря 350 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Exodus Aqua Deluxe Konakli
Конаклы, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Жилой комплекс таунхаусов Exodus Aqua Deluxe – элитная недвижимость на Средиземном море.Комплекс находится в 200 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами. Рядом с проектом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море.350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.Локация: курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл.Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!В Конаклы есть все необходимое для комфортного проживания круглый год: продуктовые и хозяйственные магазины, пекарни, овощные лавки, кафе, рестораны, ночной клуб, отделения банков, фермерский рынок. Главная достопримечательность региона - это красивые пляжи. Пляжи в Конаклы чистые с мелкой песчаной или галечной поверхностью, оборудованные зонтиками, лежаками и душевыми кабинками. На пляжах также есть множество кафе и ресторанов, где вы можете отведать местные блюда и насладиться живой музыкой.
Жилой комплекс Новые квартиры с уникальными видами в районе Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 126 квадратных метра. Расстояние до моря 1800 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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