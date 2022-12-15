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Жилой комплекс Hayat Heaven Residence

Авсаллар, Турция
от € 92,000
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Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
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О комплексе

С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: май 2023. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
Авсаллар, Турция
от € 92,000
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Жилой квартал Потрясающий проект с уникальной планировкой квартир
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Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 5 минут
  • Больница - 9 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
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