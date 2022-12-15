Жилой комплекс Hayat Heaven Residence

Каракокали, Турция

Современный жилой комплекс комфорт-класса расположенный в тихом районе Алании, со своей собственной сложившейся инфраструктурой. Оба является одним из самых востребованных районов Алании. Впечатляющий архитектурный дизайн с использованием качественных материалов, придает зданиям выразительность и подчеркивает неповторимую архитектуру проекта. Он будет состоять из 7 блоков, 5 этажей в общей сложности 268 квартир на участке 17800 м2. Расстояние до моря составит—2600 м, до центра Алании—5000 м, до городской больницы —2500 м, а менее чем за 10 минут пешком, вы сможете дойти до супермаркета, магазина и школы. Вход во внутренний двор будет осуществляться с использованием автоматизированной системы контроля и управления доступом. На территории комплекса будут расположены: бассейн, детская и спортивная площадки, а также уютное пространство для отдыха. Ландшафтный дизайн включает в себя озеленение и украшение растительными и цветочными композициями всей территории жилого комплекса. На первых этажах разместится спа-центр, фитнес зал, сауна, хамам, детская комната, бильярд и настольный теннис, джакузи, игровой и телевизионный монитор Playstation, ресторан, кинозал. 1+1— 50 m2-110 M² 2+1— 85 m2-135 M² 3+1—115-145 M² 4+1—146 M² Крытый/открытый бассейн Водонагреватель Лифт Сад Садовник и швейцар BBQ Бильярд и настольный теннис Парная Детский бассейн Спорт зал Генератор Баня Джакузи Крытый/открытый гараж Консьерж Массажная комната Центральная спутниковая система Парковка Игровой и телевизионный монитор Playstation Ресторан Сауна Кино Теннисный корт Волебол и баскетбольная площадка Wi-Fi Камелия Система безопасности 24/7 Детская комната Напольное отопление Окна с двойным остеклением Шумоизоляция Дата начала строительства —15.12.2022 Дата окончания строительства—15.12.2024 (18 мес.)