Жилой комплекс Blue Sunlight
Махмутлар центр, Турция
от € 113,000
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О комплексе
Новый проект BlueSunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять BlueSunlight будет из одного 8-этажного блока, который будет состоять из 56 квартир различно планировки: 1+1, 2+1 и пентхаус.Начало строительства: Сентябрь 2022. Дата сдачи проекта: Декабрь 2023.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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