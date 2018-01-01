  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Blue Sunlight

Жилой комплекс Blue Sunlight

Махмутлар центр, Турция
от € 113,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Blue Sunlight
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый проект BlueSunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять BlueSunlight будет из одного 8-этажного блока, который будет состоять из 56 квартир различно планировки: 1+1,  2+1 и пентхаус.Начало строительства: Сентябрь 2022. Дата сдачи проекта: Декабрь 2023.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Эюпсултан, Турция
Жилой комплекс Faralya Residence
Akarca, Турция
Многоквартирный жилой дом Инвестиционный проект в Мерсине
Erdemli, Турция
от € 73,000
Жилой комплекс Квартиры на завершающей стадии строительства в Алании
Аланья, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Blue Sunlight
Махмутлар центр, Турция
от € 113,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. Торговый центр находится всего в 300 метрах, а аэропорт Гайпаша-Аланья - всего в 25 км. - Уникальная экологически чистая квартира в Алании. - Низкое энергопотребление. - Красиво устроился на склоне горы. Панели солнечной энергии, технология «умный дом» и экологичные материалы — вот некоторые из особенностей экологически чистой квартиры в Алании. Ежегодная плата за этот современный жилой комплекс низкая, потому что электричество в местах общего пользования будет производиться с помощью панелей солнечной энергии. солнечные панели производят бесплатную горячую воду для вас. Экологически чистая квартира в Алании имеет такие удобства, как бассейн, боулинг, бильярд, настольный теннис… Экологически чистый проект квартиры в Аланье построен по концепции курортного отеля с богатыми возможностями, поэтому его очень легко арендовать на короткий или длительный срок. С 5 блоками и 100 роскошными, экологически чистыми апартаментами в Алании с удобствами, такими как детская игровая площадка, площадка для барбекю, чтобы наслаждаться счастливой жизнью. Сауна и парная Турецкая баня и массаж Настольный теннис и аэрохоккей Детская площадка Витаминное кафе Баскетбольная площадка Футбольное поле Playstation room Камеры видеонаблюдения Парковка Бесплатный беспроводной интернет Закрытый и открытый бассейны      
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Метробус - 2 км
  • Школа - 1 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый центр - 1 км
  • Университет - 2 км
  • Больница - 2 км
  • Автомагистраль Е-5 - 2 км
  • Аэропорт - 40 км
Резиденция KEY TO THE CİTY,EYÜP
Мраморноморский регион, Турция
от € 156,806
80–214 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Property Advisor Turkey

- МИРНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ В ПРИРОДЕ.

ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ КОМБИНЫ С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ

-ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО

-ЭЛЕГАНЦИЯ, КОМФОРТ И КАЧЕСТВО С ВАМИ.

-ЖИЗНЬ, КАСАЮЩАЯ ВАС

-Безопасный LİFE

Realting.com
Перейти