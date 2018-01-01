Жилой комплекс Sapphire Residence
Каракокали, Турция
от € 143,000
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О комплексе
Представляем новый большой комплекс SapphireResidence из 6-ти домов на огражденной территории с зонами общего пользования, бассейном. Это будет масштабный проект на территории курорта Аланья, в той части города, где постоянно проживает большое количество иностранных семей.Оба считается одним из лучших спальных районов. Здесь находятся единственный, пока еще, торговый центр Аланиум (и строится новый), гипермаркет Метро и строительно-хозяйственный гипермаркет Кочташ, большая новая больница и много других учреждений, необходимых для постоянного проживания в Турции. Здесь вы найдете также сады, школы, колледжи, образование для детей любого возраста будет доступно после оформления вида на жительства по покупке квартиры.Район Оба активно застраивается в сторону гор, и в этой части района находится преимущественно современная застройка европейского типа — закрытые комплексы с бассейнами. В этом районе также строится новая мэрия города.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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