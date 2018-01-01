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Жилой комплекс Sapphire Residence

Каракокали, Турция
от € 143,000
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Жилой комплекс Sapphire Residence
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О комплексе

Представляем новый большой комплекс SapphireResidence из 6-ти домов на огражденной территории с зонами общего пользования, бассейном. Это будет масштабный проект на территории курорта Аланья, в той части города, где постоянно проживает большое количество иностранных семей.Оба считается одним из лучших спальных районов. Здесь находятся единственный, пока еще, торговый центр Аланиум (и строится новый), гипермаркет Метро и строительно-хозяйственный гипермаркет Кочташ, большая новая больница и много других учреждений, необходимых для постоянного проживания в Турции. Здесь вы найдете также сады, школы, колледжи, образование для детей любого возраста будет доступно после оформления вида на жительства по покупке квартиры.Район Оба активно застраивается в сторону гор, и в этой части района находится преимущественно современная застройка европейского типа — закрытые комплексы с бассейнами. В этом районе также строится новая мэрия города.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Sapphire Residence
Каракокали, Турция
от € 143,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Роскошный комплекс с богатой инфраструктурой в районе Газипаша
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55,5 до 108,5 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Каракокали, Турция
Застройщик: Deral Group Investment

🌏Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE
Вид на Море и Горы
2011г. Строительства 3 этаж из 3
До Моря: 1.700м
Отопление (батареи)

🌏Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка.

🌏 Расположение: ▪️1600 м до Моря  

Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН   * КРЫТЫЙ БАССЕЙН   * AQUAPARK   * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС   * MINI FUTBOL  * BBQ 24/7   * SECURITY   * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  * MINI CLUB  * МАГАЗИН   * БОУЛИНГ   * КАФЕ  * РЕСТОРАН  * ИГРОВАЯ КОМНАТА  * САЛОН КРАСОТЫ  * Трансфер на Пляж

🔥 Подходит для получения гражданства Турции

Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50%
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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 66 до 176 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море.
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