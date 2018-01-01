Жилой комплекс Exodus Riverside Residence

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2024

Строительство нового комплекса в центре популярного района Алании Махмутлар. Он будет располагаться в оживленном месте между улицами Барбаросса и Ататюрка в 400 метрах от Средиземного моря. Общая площадь участка земли 1.127 м2, один девятиэтажный блок состоящий из апартаментов: 1+1 - 30 квартир, 2+1 - 8 квартир и дуплексы 3+1 - 6 квартир, всего 44 квартиры.

В шаговой доступности находятся магазины, модные кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки. В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, придают дополнительную легкость конструкции. Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.

Инфраструктура: Лобби, Открытый бассейн, Детский открытый бассейн, Крытый подогреваемый бассейн, Зона отдыха c шезлонгами, Сауна, Паровая комната, Фитнес, Комната для пилатеса и йоги.