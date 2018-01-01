Жилой комплекс Exodus Riverside Residence
Akarca, Турция
от € 121,000
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О комплексе
Exodus Riverside Residence Demirtaş - новое качество жизни и отдыха на море. Комплекс строится в районе Демирташ, где пока еще нет массового туризма и сохраняется атмосфера провинциального спокойствия, уюта. Именно здесь, по причине наличия свободных участков земли, вскоре будет новая современная Аланья, город мечты на берегу Средиземного моря. Проект отдален от пляжа на 1,4 км. Пляжи района Демирташ отличаются широким берегом и чистейшей водой в море, здесь нет портов и больших отелей, что позволит насладиться спокойным отдыхом без значительного потока туристов. Проект состоит из 4-х жилых блоков на 324 квартиры и большой территории внутреннего двора с зелеными зонами, бассейнами. Старт строительства май 2022, завершение строительства май 2024.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Застройщик
Языки общения: English, Русский
Турция, Alanya
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