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Жилой комплекс Exodus Riverside Residence

Akarca, Турция
от € 121,000
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Жилой комплекс Exodus Riverside Residence
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О комплексе

Exodus Riverside Residence Demirtaş  - новое качество жизни и отдыха на море. Комплекс строится в районе Демирташ, где пока еще нет массового туризма и сохраняется атмосфера провинциального спокойствия, уюта. Именно здесь, по причине наличия свободных участков земли, вскоре будет новая современная Аланья, город мечты на берегу Средиземного моря. Проект отдален от пляжа на 1,4 км. Пляжи района Демирташ отличаются широким берегом и чистейшей водой в море, здесь нет портов и больших отелей, что позволит насладиться спокойным отдыхом без значительного потока туристов. Проект состоит из 4-х жилых блоков на 324 квартиры и большой территории внутреннего двора с зелеными зонами, бассейнами. Старт строительства май 2022, завершение строительства май 2024.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Exodus Riverside Residence
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от € 121,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Seki, Турция
Сдача в: 2023

Рады представить вам строящийся Жилой Комплекс в перспективном районе Демирташ –Алания. Район является относительно новым, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом. Здесь есть замечательные пляжи, чистая морская вода, хвойные леса и экологически чистая природа.
Жилой Проект будет расположен в 17км. от аэропорта Газипаша и в 22 км. от центра Алании. На продажу выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.
Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Новый Комплекс в Алании
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Строительство нового комплекса в центре популярного района Алании Махмутлар. Он будет располагаться в оживленном месте между улицами Барбаросса и Ататюрка в 400 метрах от Средиземного моря. Общая площадь участка земли 1.127 м2, один девятиэтажный блок состоящий из апартаментов: 1+1 - 30 квартир, 2+1 - 8 квартир и дуплексы 3+1 - 6 квартир, всего 44 квартиры.

В шаговой доступности находятся магазины, модные кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки. В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, придают дополнительную легкость конструкции. Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.

Инфраструктура: Лобби, Открытый бассейн, Детский открытый бассейн, Крытый подогреваемый бассейн, Зона отдыха c шезлонгами, Сауна, Паровая комната, Фитнес, Комната для пилатеса и йоги.

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