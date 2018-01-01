Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара

Каракокали, Турция

Оба это тихий семейный район Алании идеально подходящий как для комфортного проживания с семьей, отдыха, так и для инвестиций. Данный объект будет располагаться на территории 7114 м², состоять из 5 блоков и 65 квартир различных планировок с современным дизайном. Удаленность от моря составляет всего 2.5 км., и всего 3 км. от центра Алании. В строительстве данного объекта используются материалы высокого качества, а территория комплекса может похвастаться своей богатой инфраструктурой, включающей в себя все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха круглый год. •1+1 от 57м² до 60м²•2+1 от 86м² до 147м²•3+1 от 113м² до 205м²•4+1 от 185м² до 245м² Имеются так же апартаменты с садом, террасой, 2-мя балконами и пентхаусы. •Ухоженная зелёная территория•Бассейн•Зона для барбекю•Фитнес зал с многочисленными тренажёрами •Сауна•Хамам•Парная•Массажные зоны•Детсткая площадка•Парковка•Генератор •Консьерж•Лифт•Система безопасности на всей территории комплекса Начало строительства январь 2021 года.Окончание строительства ноябрь 2022 года.