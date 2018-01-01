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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара

Махмутлар центр, Турция
от € 127,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 650 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
от € 127,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, озеро и Мраморное море.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, бассейном, кинотеатром, большими садами, конференц-залом, сауной и хамамом, игровой комнатой, зоной отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе, расположенном на границе старого города и новой части Стамбула.

  • Больница - 3,4 км
  • Школа - 550 метров
  • Трамвайная остановка - 550 метров
  • Станция метро - 2,3 км
  • Международный аэропорт - 45 км
  • Торговый центр - 450 метров
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Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Оба это тихий семейный район Алании идеально подходящий как для комфортного проживания с семьей, отдыха, так и для инвестиций. Данный объект будет располагаться на территории 7114 м², состоять из 5 блоков и 65 квартир различных планировок с современным дизайном. Удаленность от моря составляет всего 2.5 км., и всего 3 км. от центра Алании. В строительстве данного объекта используются материалы высокого качества, а территория комплекса может похвастаться своей богатой инфраструктурой, включающей в себя все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха круглый год.  •1+1 от 57м² до 60м²•2+1 от 86м² до 147м²•3+1 от 113м² до 205м²•4+1 от 185м² до 245м² Имеются так же апартаменты с садом, террасой, 2-мя балконами и пентхаусы. •Ухоженная зелёная территория•Бассейн•Зона для барбекю•Фитнес зал с многочисленными тренажёрами •Сауна•Хамам•Парная•Массажные зоны•Детсткая площадка•Парковка•Генератор •Консьерж•Лифт•Система безопасности на всей территории комплекса Начало строительства январь 2021 года.Окончание строительства ноябрь 2022 года.
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