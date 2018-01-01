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Жилой комплекс Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 156,500
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Жилой комплекс Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 156,500
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Предлагаются апартаменты с различными планировками (от студий до четырех спален). Из квартир открывается панорамный вид на город.

Высотная резиденция состоит из трех башен и располагает консьерж-сервисом, фитнес-центром и спа, бассейнами, парковкой на 3 500 машин.

Удобства и оснащение в доме

Система "умный дом" (дистанционное управление освещением, отоплением, охлаждением и вентиляцией с телефона)

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых популярных районов в европейской части Стамбула, прямо на автомагистрали ТЕМ, всего в пяти минутах от моста, соединяющего Европу и Азию, в непосредственной близости от множества станций метро, автобусных и трамвайных остановок, аэропорта, в нескольких минутах от Белградского леса.

  • остановка автобуса - 75 м
  • стадион - 500 м
  • больница - 3 км
  • площадь Таксим - 10 км
  • Босфорский мост - 10 км
  • исторический центр города - 15 км
  • Ускюдар - 15 км
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула. Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами. Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас. Потрясающий вид на море, князья ’ острова и зеленые насаждения. Конкурентоспособные цены в Атасехире, со специальными скидками при оплате наличными.
Многоквартирный жилой дом VIP PANORAMA
Мерсин, Турция
от € 72,095
57–89 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин

Предлагаем вашему вниманию Новый Инвестиционный проект VIP PANORAMA

VIP PANORAMA комплекс класса люкс в районе Мезитли (Тедже)

• цена от застройщика

• рассрочка 0% на 9 мес.

• первый взнос 50%

• сопровождение сделки

• послепродажный сервис

Особенности проекта:

Большая территория 7626 м².

Аквапарк

Беседки для отдыха

спортивная площадка

детская площадка

зоны отдыха

открытый большой бассейн

электрогенератор

Газифицирован

Открытый автопарк

видеонаблюдение 24/7

ландшафтный дизайн территории

Охрана 24/7

Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школы, банки, остановки общественного транспорта.

До Mersin Marina всего 25 мин. на общественном транспорте.

До университета 45 мин. На общественном транспорте

До остановки общественного транспорта 3 минуты

Стоимость:

• 1+1 от 63.000€ (54 м²)

• 1+1 от 62.000€ (52 м², 57 м², 58 м²)

• 2+1 от 87.000€ (72 м²)

• 2+1 от 101.000€ (89 м²)

Срок сдачи: июнь 2023г.

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия

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