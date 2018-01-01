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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 129,000
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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 Площадь апартаментов от 55 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 129,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51,5 до 111 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс в Авсалларе от собственника
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

г.Аланья

район Авсаллар, ЖК Carmel Twins квартира 14, Блок A

Квартира 1+1

• Площадь: 44 м2

• 3 этаж / 9 этажное здание /

• Чистовая отделка

• Встроенная кухня

• Сан.узел - 1

• Балкон – 1

• Юго-Западная

• Вид на море

• Расстояние от моря – 1,4 км.

• Шатл до моря, Фитнес центр, Открытая/Закрытая детская площадка, Открытая парковка, Генератор, Открытый бассейн, Крытый бассейн, Детский бассейн, Аквапарк, Сауна, Турецкая баня, Парная, Джакузи, Массажная, Видеонаблюдение, Консьерж, Беседка/Барбекю, Шахматы на площадке.

• Инфраструктура: Комплекс расположен в 200 метрах от центра Авсаллара, в шаговой доступности магазин, школы, рынки, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.

Окончание строительства декабрь 2023 года.
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Метробус - 2 км
  • Школа - 1 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый центр - 1 км
  • Университет - 2 км
  • Больница - 2 км
  • Автомагистраль Е-5 - 2 км
  • Аэропорт - 40 км
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