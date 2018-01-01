  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания

Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 145,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 55 до 260 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Проект роскошной резиденции - район Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
Akarca, Турция
Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Yaylali, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 145,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира под ВНЖ с инфраструктурой
Каракокали, Турция

Предлагаем на продажу новую трехкомнатную квартиру в открытом районе для ВНЖ, Оба, 90м2. Апартаменты расположились в комплексе 2022 года постройки. Квартира находится на 4 этаже и ориентирована на северо-западную сторону света. Планировка 2+1 включает в себя прихожую, гостиную совмещенную с кухней американского типа, две спальни, два санузла и два балкона. В санузлах, установлена система теплый пол, что очень удобно в зимний промежуток времени. Квартира продается в чистовой отделки, с тремя кондиционерами и со встроенной бытовой техникой марки BEKO.
Комплекс имеет такую внутреннюю инфраструктуру как: открытый бассейн, фитнес, сауна, беседку для барбекю, джакузи, парковку и электрогенератор. Расстояние до моря 1,5 км.
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте в районе Тюрклер - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новый проект в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены апартаменты планировок 2+1, виллы планировкой 3+1.Площадь апартаментов от 90 до 120 квадратных метров, площадь вилл 210 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Жилой комплекс Новые видовые квартиры в районе Каргыджак - Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 160 квадратных метра. Расстояние до моря 1800 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Realting.com
Перейти