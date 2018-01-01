Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания

Sekerhane Mahallesi, Турция

Сдача в: 2023

Представляем вашему вниманию новый стильный проект жилого комплекса с полной внутренней инфраструктурой в респектабельном районе Оба - Алания. Преимуществом данного проекта является расположение – удаленность от оживленных центральных улиц, но при этом рядом со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные крупные ТЦ, а также именно в этом районе находится новая городская больница – 1 км, и большинство престижных частных школ и колледжей. И это самый близкий к центру Алании район – 3 км. Расстояние до побережья Средиземного моря – 1,5 км.

Резиденция будет состоять из 4 блоков и большой частной территории. Общая площадь застройки 6197 кв. м. Также резиденция порадует самодостаточной внутренней инфраструктурой, а это дополнительные удобства для отдыха и развлечений, которые сделает этот комплекс исключительным местом для жизни.

К продаже предложены квартиры следующих планировок - двухкомнатные 1+1 площадью от 48 до 58 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 110 кв. м, двухуровневые пентхаусы 3+1 и 4+1 площадью от 157 до 277 кв. м. Апартаменты будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, укомплектованными санузлами, а также будут установлена вся сантехника.

При покупке квартиры на стадии строительства работает система беспроцентной рассрочки до окончания строительства по удобному индивидуальному графику оплат. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года.