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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 124,900
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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания
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Комплекс Sky Blue Plus комплекс с отличным местоположением, качественной застройкой, современным дизайном, а так же профессиональным управлением. Отличный вариант для вашего отдыха, для постоянного проживания, а так же – инвестиций. Находится в самом начале района Махмутлар, всего в 12 км от центра города Алания и в 40 км от аэропорта Газипаша. Расположение порадует каждого, из окон открывается красивый вид на горы, море и банановые плантации. Автобусное сообщение между районами развито очень хорошо, вы сможете доехать в считанные минуты до любой точки Алании, рядом находятся автобусные остановки. магазины, аптеки, детская площадка, кафе и рестораны и многое другое в пешей доступности от вашего нового дома.   1+1 с одной спальней 2+1 с двумя спальнями 5+1 с пятью спальнями (двухуровневые) размером от 66 м2 до 175 м2, всего 32 апартаменты и 4 дуплекса в доме. - интернет - спутниковое телевидение - домофон - электрический водонагреватель - встроенная кухонная мебель - мраморная кухонная столешница - окна с двойными стеклопакетами - входные двери из качественной стали - светильники во всех комнатах - декоративное потолочное освещение - встроенные шкафы в ванной комнате - стеклянная душевая кабина и многое другое. открытый бассейндетский бассейнводные горкишезлонги и зонты для загараогороженная территориясмотрительландшафтный садгенератор.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Sekerhane Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023

Представляем вашему вниманию новый стильный проект жилого комплекса с полной внутренней инфраструктурой в респектабельном районе Оба - Алания. Преимуществом данного проекта является расположение – удаленность от оживленных центральных улиц, но при этом рядом со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные крупные ТЦ, а также именно в этом районе находится новая городская больница – 1 км, и большинство престижных частных школ и колледжей. И это самый близкий к центру Алании район – 3 км. Расстояние до побережья Средиземного моря – 1,5 км.
Резиденция будет состоять из 4 блоков и большой частной территории. Общая площадь застройки 6197 кв. м. Также резиденция порадует самодостаточной внутренней инфраструктурой, а это дополнительные удобства для отдыха и развлечений, которые сделает этот комплекс исключительным местом для жизни.
К продаже предложены квартиры следующих планировок -  двухкомнатные 1+1 площадью от 48 до 58 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 110 кв. м, двухуровневые пентхаусы 3+1 и 4+1 площадью от 157 до 277 кв. м. Апартаменты будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, укомплектованными санузлами, а также будут установлена вся сантехника.
При покупке квартиры на стадии строительства работает система беспроцентной рассрочки до окончания строительства по удобному индивидуальному графику оплат. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года.

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