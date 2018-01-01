Жилой комплекс Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания

Махмутлар центр, Турция

Комплекс Sky Blue Plus комплекс с отличным местоположением, качественной застройкой, современным дизайном, а так же профессиональным управлением. Отличный вариант для вашего отдыха, для постоянного проживания, а так же – инвестиций. Находится в самом начале района Махмутлар, всего в 12 км от центра города Алания и в 40 км от аэропорта Газипаша. Расположение порадует каждого, из окон открывается красивый вид на горы, море и банановые плантации. Автобусное сообщение между районами развито очень хорошо, вы сможете доехать в считанные минуты до любой точки Алании, рядом находятся автобусные остановки. магазины, аптеки, детская площадка, кафе и рестораны и многое другое в пешей доступности от вашего нового дома. 1+1 с одной спальней 2+1 с двумя спальнями 5+1 с пятью спальнями (двухуровневые) размером от 66 м2 до 175 м2, всего 32 апартаменты и 4 дуплекса в доме. - интернет - спутниковое телевидение - домофон - электрический водонагреватель - встроенная кухонная мебель - мраморная кухонная столешница - окна с двойными стеклопакетами - входные двери из качественной стали - светильники во всех комнатах - декоративное потолочное освещение - встроенные шкафы в ванной комнате - стеклянная душевая кабина и многое другое. открытый бассейндетский бассейнводные горкишезлонги и зонты для загараогороженная территориясмотрительландшафтный садгенератор.