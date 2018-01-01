  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания

Жилой комплекс Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания

Махмутлар центр, Турция
от € 141,500
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания
1 / 11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Zeray Perla
Cavusciftligi, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом ЖК в 100 м от моря - район Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Жилой проект под инвестиции
Алания, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые проект с хорошей инфраструктурой в Махмутларе - Алания
Махмутлар центр, Турция
от € 141,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Новый инвестиционной проект всего в 900 метрах от моря
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
При разработке данного проекта были учтены все детали для качественной и комфортной жизни. Первоклассные интерьер и экстерьер даст вам почувствовать атмосферу пятизвездочного отеля. Комплекс находится в одном из самых популярных районов Алании, Махмутлар, всего в 900 метрах от моря. Проект представляет собой 3 блока  с квартирами различных планировок: 1+1 площадью 55 м2, 2+1 площадью от 75 м2 и  3+1 площадью 145 м2., а общая площадь участка составит  6 033 м2. Частный пляжОткрытый бассейнЗакрытый бассейнОткрытая и закрытая детская площадкаМассажная комната БиблиотекаТеннисДартсЗона барбекюБильярдКинотеатрОфисФитнесЛифтКонсьержСауна Хамам ДжакузиПаровая комната Открытая парковкаГенераторСистема видеонаблюденияДомофонПарковка для велосипедов Завершение строительства запланировано на июнь 2024 года. На этапе строительства действует беспроцентная рассрочка платежа.
Жилой комплекс Недвижимость на продажу в новом проекте в Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Проект расположен в районе верхняя Оба, одном из любимых районов Алании, который имеет уникальный, красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, но в нем также достаточно много возможностей для городской жизни. Новый жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы до всех социальных объектов города. Проект состоит в том, чтобы привлечь внимание своим разнообразным дизайном и архитектурной структурой.
Комплекс состоит из одного 4-х этажного блока на земельном участке площадью 990м2.Вашему вниманию представлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 дуплекс.
Расстояние до моря составит 1.7 км, до областной больницы 1км, в пешей доступности находятся рынок, магазины, школа и остановка общественного транспорта.
Предусмотрена гибкая система оплаты, первоначальный взнос 35%, остаток суммы распределяется на срок завершения строительства который запланирован на декабрь 2023г.
Жилой квартал Новые квартиры с удобным расположением в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Комплекс Sky Blue Plus комплекс с отличным местоположением, качественной застройкой, современным дизайном, а так же профессиональным управлением. Отличный вариант для вашего отдыха, для постоянного проживания, а так же – инвестиций. Находится в самом начале района Махмутлар, всего в 12 км от центра города Алания и в 40 км от аэропорта Газипаша. Расположение порадует каждого, из окон открывается красивый вид на горы, море и банановые плантации. Автобусное сообщение между районами развито очень хорошо, вы сможете доехать в считанные минуты до любой точки Алании, рядом находятся автобусные остановки. магазины, аптеки, детская площадка, кафе и рестораны и многое другое в пешей доступности от вашего нового дома.   1+1 с одной спальней 2+1 с двумя спальнями 5+1 с пятью спальнями (двухуровневые) размером от 66 м2 до 175 м2, всего 32 апартаменты и 4 дуплекса в доме. - интернет - спутниковое телевидение - домофон - электрический водонагреватель - встроенная кухонная мебель - мраморная кухонная столешница - окна с двойными стеклопакетами - входные двери из качественной стали - светильники во всех комнатах - декоративное потолочное освещение - встроенные шкафы в ванной комнате - стеклянная душевая кабина и многое другое. открытый бассейндетский бассейнводные горкишезлонги и зонты для загараогороженная территориясмотрительландшафтный садгенератор.
Realting.com
Перейти