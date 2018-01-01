Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с инфраструктурой - Махмутлар

Каракокали, Турция

от € 80,000

47–162 м² 3 квартиры

Сдача в: 2023

ANEMONE GARDEN

Этот проект будет завершен в феврале 2023 года

Модерация этого проекта включает в себя:

- открытый бассейн

-Сауна

-Дайм

Детская игровая площадка

-Лобби

-Барбекю

Расстояние до моря 2,5 км

+ Трансфер к морю

Расстояние до центра Алании 5 км

Дизайн интерьера квартиры:

-60 &раз; 120 гранитных полов

-Оwn кухонные шкафы

-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета

-Изолированные окна

- Специально разработанная стальная дверь с глазорной

- Специально разработанные лакированные внутренние двери

-Душевая кабина из закаленного стекла

Хилтон тонет

Включает единицы со спальней и площадью 47 м и sup2; и цена 80000 евро

Дуплекс с двумя спальнями и площадью 119 м ² и цена 127 000 евро

Мезонет с тремя спальнями и площадью 162 м ² и цена 180000 евро

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит