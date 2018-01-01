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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с инфраструктурой - Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 150,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с инфраструктурой - Махмутлар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с инфраструктурой - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 150,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в 200 м от моря - район Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 260 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 44 до 80 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом ANEMONE GARDEN
Каракокали, Турция
от € 80,000
47–162 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: IKY GROUP ALANYA

ANEMONE GARDEN

Этот проект будет завершен в феврале 2023 года

Модерация этого проекта включает в себя:

- открытый бассейн
-Сауна
-Дайм
Детская игровая площадка
-Лобби
-Барбекю

Расстояние до моря 2,5 км
+ Трансфер к морю

Расстояние до центра Алании 5 км

Дизайн интерьера квартиры:

-60 &раз; 120 гранитных полов
-Оwn кухонные шкафы
-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета
-Изолированные окна
- Специально разработанная стальная дверь с глазорной
- Специально разработанные лакированные внутренние двери
-Душевая кабина из закаленного стекла
Хилтон тонет

Включает единицы со спальней и площадью 47 м и sup2; и цена 80000 евро
Дуплекс с двумя спальнями и площадью 119 м ² и цена 127 000 евро
Мезонет с тремя спальнями и площадью 162 м ² и цена 180000 евро

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит

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