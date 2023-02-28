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Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар

Махмутлар центр, Турция
от € 149,400
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Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от € 149,400
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Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
Мерсин, Турция
от € 62,000
60–74 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

 

Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять восьмиэтажных блока с закрытой территорией и с отличной множетсвенной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

  • Дата начала строительства — 28.02.2023
  • Дата окончания строительства — 31.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 142 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Бар у бассейна
  • Аквапарк
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корть
  • Футбольное поле
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифт
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 500 метров

 

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2023

Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов сюда привлекают доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, исторические места и изысканная кухня. Проект находится в 300 м. от моря в районе Окурджалар, историческом и выдающемся районе Алании, с общим количеством квартир 50, расположенными на площади 2413 м2. Все квартиры спроектированы как удобное жилое пространство с лучшим видом на море. Месторасположение проекта, порадует своих владельцев общественным рынком, детским садом, медицинским учреждением и великолепным пляжем со всеми удобствами.
Проект состоит из 2-х пятиэтажных блоков, с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь квартир начинается от 60 м2 до 145м2.
Завершение строительства запланировано на июнь 2023г.

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