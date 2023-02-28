Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар

Мерсин, Турция

от € 62,000

60–74 м² 2 квартиры

Сдача в: 2024

Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять восьмиэтажных блока с закрытой территорией и с отличной множетсвенной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

Дата начала строительства — 28.02.2023

Дата окончания строительства — 31.12.2024

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2

Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 142 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолки

Современные межкомнатные двери

Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Детский бассейн

Бар у бассейна

Аквапарк

Турецкая баня

Сауна

Фитнес-центр

Баскетбольная площадка

Теннисный корть

Футбольное поле

Детская площадка

Зона для барбекю

Ухоженная зелёная территория

Консьерж

Охрана 24/7

Видеонаблюдение 24/7

Открытая парковка

Лифт

Генератор

Расстояние до моря: 500 метров

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.