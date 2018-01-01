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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - центр Махмутлара

Махмутлар центр, Турция
от € 136,500
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - центр Махмутлара
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 60 до 104 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - центр Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
от € 136,500
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 105,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Ciplakli, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите видеть бассейн со своего большого балкона, когда отдыхаете или ужинаете, сосредоточьтесь на этой квартире. В ней три спальни, одна гостиная, отдельная кухня, две ванные комнаты и большой балкон. Квартира продается без мебели, так что вы можете выбрать ее по своему желанию, как вы хотите. Квадратура квартиры составляет  165 м2, она расроложена на третьем этаже с видом на юг, это означает, что в вашем доме всегда будет солнце. В комплексе вы можете найти парную, детскую игровую площадку, систему видеонаблюдения, фитнес и бассейн. До пляжа около 3 км, так что вы можете добраться до пляжа за 15 минут. Вокруг здания много рынков, так что вам не составит труда сходить за покупками. И важный момент в том, что это здание было построено всего 5 лет назад и за ним хорошо ухаживают. *Бассейн *Паровая комната *Автопарк *Детская площадка *Система камеры
Жилой комплекс Новый проект на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 170 м2. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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